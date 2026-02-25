เช็กบิลคนมักง่าย! 'หมู่บุ๋น แม่โจ้' ไล่ตะเพิด 3 รถยนต์แสบจอดเลนซ้ายรอแทรกไฟแดง ลั่นอย่าเอาเปรียบคนอื่น

แห่แชร์สนั่น! คลิปตำรวจจราจร สภ.แม่โจ้จัดระเบียบคนมักง่ายกลางแยกไฟแดง หลังพบรถยนต์ 3 คันตีเนียนจอดเลนซ้ายหวังแทรกคิว งานนี้เจอสั่งเลี้ยวตามป้ายไม่มีข้อยกเว้น เจ้าตัวลั่นประโยคเด็ด 'ถ้าทุกคนคิดแบบนี้ บ้านเมืองจะเดินหน้าต่อยังไง' ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สะใจ...แบบนี้สิที่ต้องการ
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "หมู่บุ๋น แม่โจ้" เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอในขณะปฏิบัติหน้าที่จนได้รับคำชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก โดยในคลิปวิดีโอเป็นเหตุการณ์ระหว่างติดไฟแดง มีรถยนต์มักง่าย 3 คันจอดอยู่ในเลนเลี้ยวซ้ายเพื่อเตรียมแทรก หลังผู้โพสต์มาเห็นจึงได้ทำการประกาศไล่รถทั้ง 3 คันให้เลี้ยวซ้ายไปเพื่อให้ทำตามกฎจราจร ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"โปรดรอคิวนะครับ..อย่ามักง่ายเอาเปรียบคนอื่นที่เขาทำถูกต้องรอได้ตั้งนานคุณก็ต้องรอ ถ้าทุกคนคิดแบบนี้กันหมดบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อยังไง
ปล.ส่งรูปภาพเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎจราจรในเขตพื้นที่ สภ.แม่โจ้ สามารถทำได้หลักๆ ผ่านช่องทางเพจสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และเพจหมู่บุ๋น แม่โจ้"