“Only Monday” โบกมือลา GeneLab ยันสมาชิกคนอื่นไม่เกี่ยวปมคลิปหลุด "ธีร์" ขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเอง

Only Monday ประกาศสถานะล่าสุด ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับ GMM Music หลังหมดสัญญาเมื่อ 21 ก.พ.ที่ผ่านมา เตรียมเดินหน้าในฐานะศิลปินอิสระ พร้อมแจงกรณีคลิปหลุดของ “ธีร์” นักร้องนำ ยันสมาชิกคนอื่นไม่เกี่ยวข้อง ด้านเจ้าตัวขอสปิริตไม่รับรายได้สตรีมมิ่งจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์เสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. เพจของวง Only Monday (โอนลี่ มันเดย์) ได้ออกมาโพสต์สถานะล่าสุดไม่ต่อสัญญา GMM Music หลังหมดสัญญาเมื่อ 21 ก.พ. 2569 เดินหน้าเป็นศิลปินอิสระ พร้อมแจงกรณีคลิปหลุดของ "ธีร์" (นักร้องนำ) ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
โดยระบุว่า “สวัสดีครับพวกเราวง Only Monday ขอแจ้งอัปเดตในส่วนของสถานการณ์ของวงตอนนี้ หลังจากที่ทางต้นสังกัดได้ออกมาตรการเบื้องต้นเพื่อให้เข้าสู่การพูดคุยชี้แจงและสืบหาข้อเท็จจริงรวมไปถึงขั้นตอนสอบสวนทางกฎหมาย ในกรณีที่มีคนนำคลิปส่วนตัวของธีร์ (นักร้องนำ) ไปลง social และทำให้เสื่อมเสีย
หลังจากได้พูดคุยกับค่าย GeneLab เพื่อหาข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมาแจ้งว่าสมาชิกวงคนอื่นๆ และคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเพลงไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในเรื่องที่เกิดขึ้น และได้แจ้งไปที่ส่วนกลางของ Gmm music ขอให้นำเพลงและ MV กลับมาขึ้นระบบอีกครั้ง แต่กำลังรอคำตอบอยู่ คิดว่าจะกลับมาได้ฟังกันเร็วๆ นี้ครับ โดยที่ธีร์ตัดสินใจว่าจะเอารายได้และค่าตอบแทนที่ได้จาก Streaming ให้กับเพื่อนในวงจัดสรรกันเอง โดยขอไม่รับรายได้ในส่วนนี้จนกว่าธีร์จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ครับ
ส่วนสัญญาของวง Only Monday กับ Gmm music ตอนนี้สัญญาได้หมดไปแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาฯ 2569 ที่ผ่านมา พวกเราได้มีการคุยกับคุณฟ้าใหม่ ผู้บริหาร GMM Music เมื่อวันที่ 22 กุมภาฯ และได้รับการยื่นข้อเสนอให้ต่อสัญญา ซึ่งวงได้ตัดสินใจไม่ต่อสัญญานะครับ เนื่องจากตัวธีร์ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์ และไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นในระหว่างนี้ครับ
ตอนนี้พวกเราไม่ได้อยู่ค่ายไหน แต่ยังคงรักในดนตรี อยากเล่นดนตรี และขอโอกาสในการกลับมาทำงานรับงานจ้างเล่นดนตรีทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัว โดยธีร์ยินยอมและน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่าง และยังคงเดินหน้าพิสูจน์ตัวเองต่อไป
ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือจากทุกทางในช่วงเวลาที่ผ่านมา ขอบคุณแฟนวงทุกคนจากใจ สักวันหนึ่งวงก็อยากกลับไปทำงานกับพี่ๆ ค่าย กับทีมงาน GeneLab ที่ผมรักและร่วมเดินทางกันมาตลอดหลายปี ผมขอโอกาสจากทุกคนที่ผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในระหว่างทางนี้ครับ”