เตือนภัยอีเมล "คืนเงินภาษี" ระบาดหนัก! เนียนจนน่ากลัว สังเกตด่วนก่อนตกเป็นเหยื่อ

'บันตะวัน' ครีเอเตอร์ดังแชร์อุทาหรณ์ เจออีเมลปลอมอ้างสรรพากรแจ้งคืนเงินภาษีสำเร็จ หวังหลอกให้กดลิงก์ดูดข้อมูล เผยจุดสังเกตสุดพีก สะกดผิดชีวิตเปลี่ยนจาก 'พร้อมเพย์' เป็น 'พร้อมเพชร' เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อความสงสัยอาจทำพิษ
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Bantawan Simmakhotara" ของบันตะวัน สิมมะโคตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีบทบาทโดดเด่นในสายงานแนะแนวการศึกษา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังพบกลโกงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ที่ดูแนบเนียนขึ้น โดยการส่งอีเมลแจ้งว่า "ยื่นแบบภาษีสำเร็จแล้ว" พร้อมแนบลิงก์ให้กดตรวจสอบสถานะการคืนเงิน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เตือนภัยมิจฉาชีพแบบใหม่!!! น่ากลัวมาก เพราะดูเนียนกว่าทุกแบบ!!! เราได้อีเมลแจ้งว่า ยินดีด้วยคุณยื่นแบบภาษีสำเร็จแล้ว แจ้งสถานะการคืนเงินภาษี และมีลิงก์ให้กดดู หืมมมม
เอ๊ะ 1 เราไม่เคยยื่นเอง ทุกปีให้ จนท.สรรพากรยื่นให้ตลอด
เอ๊ะ 2 อีเมลที่ส่งมา (ไฮไลต์สีเหลือง) ดูไม่ใช่ของสรรพากร
เอ๊ะ 3 ช่องทางการรับเงินภาษีคืน “พร้อมเพชร” ฮ่าๆๆๆ
คือ เอาอีเมลส่วนตัวฉันมาจากไหนก่อน แล้วแบบนี้น่ากลัวมาก ถ้าคนอ่านผ่านๆ แล้วกดลิงก์ไปจะทำไงอ่า หรือกดด้วยความสงสัยงี้ แก มิจฉาชีพมันน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆ
โอเค ตอนนี้กด report ไปละ ละเดี๋ยวจะแจ้งข่าวไปทุกเพจ"