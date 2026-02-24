เพลิงไหม้คลังอาวุธ ตชด.21 สุรินทร์ สงบแล้ว เบื้องต้นคาดเกิดจากความร้อนสูงเกินปกติ

เพลิงไหม้คลังอาวุธ ตชด.21 สงบลงแล้ว รอฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบสาเหตุพรุ่งนี้เช้า ด้านผู้ว่าฯ สุรินทร์คาดสาเหตุเบื้องต้น เกิดจากความร้อนสูงเกินปกติ
ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลังสรรพาวุธ ตชด.21 จ.สุรินทร์ หลังจากเกิดระเบิดเมื่อเวลา 19.39 น.วันที่ 24 ก.พ. ล่าสุดเมื่อ เวลา 21.40 น. เพลิงได้สงบลงแล้ว หน่วยงานความมั่นคงจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้(25 ก.พ.)
ด้านนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าบัญชาการเหตุการณ์ พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ สรุปสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากอุณภูมิความร้อนที่สูงเกินปกติ แต่พรุ่งนี้เช้าถึงจะเข้าสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง
ณ เวลานี้ได้ควบคุมสถานการณ์เปลวเพลิงได้ในวงจำกัด ได้กันพื้นที่เกิดเหตุ และการจราจรจนกว่าจะมั่นใจว่า สถานการณ์จะปลอดภัยมากที่สุด