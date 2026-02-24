ไฟไหม้คลังกระสุน ตชด.21 จ.สุรินทร์ ทบ.สนธิกำลังควบคุมเพลิง สาเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบ

กองทัพบกสนธิกำลังเร่งระงับเหตุเพลิงไหม้คลังกระสุน ตชด.21 จ.สุรินทร์ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุ อย฿่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุ ขอให้ติดตามข้อมูลจากทางการเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 19.30 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยภายในคลังเก็บกระสุนของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 (กก.ตชด.21) บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
กองทัพบกโดย มณฑลทหารบกที่ 25 (มทบ.25) ได้จัดส่งกำลังพลชุดปฏิบัติการพร้อมรถน้ำดับเพลิงเข้าสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อเร่งควบคุมเพลิงและระงับเหตุในเบื้องต้นโดยด่วน
พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนเลี่ยงเมืองสุรินทร์เพื่อความปลอดภัย
สำหรับข้อสังเกตเรื่องการก่อวินาศกรรมนั้น พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับรายงานยืนยันสาเหตุที่แน่ชัด จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการเป็นหลัก และระมัดระวังการส่งต่อข่าวสารที่ไม่มีแหล่งที่มา เพื่อป้องกันการสร้างความตื่นตระหนกในสังคม