ทภ.2 แจงเขมรยิงปืน ค.ตกห่างพลาญหินแปดก้อน 2 กม.ประสานฝ่ายกัมพูชาให้กำชับกำลังพลแล้ว

กองทัพภาคที่ 2 แจงเหตุกัมพูชายิงปืน ค.40 มม.จากด้านล่าง ตกขอบหน้าผาใกล้ฐานทมอฉัตร ห่างพลาญหินแปดก้อน 2 กม. ฝ่ายเรายิงเตือนตามสถานการณ์ จนเหตุการณ์สงบ พร้อมประสานฝ่ายกัมพูชาตรวจสอบข้อเท็จจริง ย้ำให้กำชับกำลังพลปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง
วันนี้(24 ก.พ.) กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงเหตุการณ์ปะทะบริเวณฐานปฏิบัติการพื้นที่พลาญหินแปดก้อน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.50 น. ขณะที่หน่วยในพื้นที่ทมอฉัตรจัดกำลังพลปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งฝ่ายเราควบคุมอยู่ ต่อมาได้มีกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. จำนวน 1 นัด ยิงจากพื้นที่ด้านล่าง ตกบริเวณขอบหน้าผาใกล้ฐานปฏิบัติการ โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากพลาญหินแปดก้อน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวหน้าผาประมาณ 2 กิโลเมตร ภายหลังเกิดเหตุ ฝ่ายเราได้ใช้อาวุธยิงแจ้งเตือนตามสถานการณ์ ไปยังพื้นที่ด้านล่างของขอบหน้าผาเพื่อระงับยับยั้งเหตุการณ์ และควบคุมสถานการณ์ในทันที
และภายหลังจากการปฏิบัติการทางทหารตามขั้นตอน จนเหตุการณ์สงบแล้ว ได้มีการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงให้กำลังพลในพื้นที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติปัจจุบันยังไม่มีการตอบโต้เพิ่มเติม กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใด ๆ
กองทัพภาคที่ 2 ขอยืนยันความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอย่างมืออาชีพ สุขุม และรอบคอบ