เปิดประวัติโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล บ้านหลังใหม่ “อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ”

การขยับตัวในวงการฟุตบอลนักเรียนไทยกำลังเป็นที่จับตา หลังมีรายงานว่า อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ เตรียมย้ายไปคุมทีมลูกหนังของ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเป็น “บ้านหลังใหม่” บนเส้นทางการทำทีมระดับเยาวชน ซึ่งสร้างความสนใจในหมู่แฟนบอลนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก
วันนี้ (24 ก.พ.) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ตั้งอยู่ที่ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ บนพื้นที่กว่า 90 ไร่ เดิมมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่บริเวณวัด ก่อนจะพัฒนาเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา และเป็นหนึ่งในโรงเรียนสำคัญของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เอกลักษณ์ของโรงเรียนสะท้อนแนวคิดทางพุทธศาสนาอย่างชัดเจน ตราสัญลักษณ์เป็นรูปพระพรหม สื่อถึงหลักพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา มีพุทธภาษิตประจำโรงเรียนว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา” หรือ “เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก” พร้อมปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และยึดมั่นในความประพฤติดี
การเข้ามาของ อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอล ถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญของโรงเรียนในการยกระดับทีมลูกหนังนักเรียน โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาระบบฝึกซ้อมอย่างจริงจัง และอาจดึงศักยภาพนักเตะเยาวชนในพื้นที่ให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับประเทศในอนาคตอันใกล้