วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า ขับเคลื่อนสังคมด้วยโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” เพิ่มมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่สังคมไทยที่ยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า ร่วมขับเคลื่อนสังคมด้วยโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” พลิกวิกฤตขยะอินทรีย์ สู่โอกาสสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนด้วยต้นทุนต่ำ มุ่งยกระดับ 4 มิติ สู่ความยั่งยืนให้สังคมไทย

​เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 68 (วปอ.68) หมู่ไก่ฟ้า ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติแบบครบวงจร ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแมลงทหารดำ (BSF) เพื่อนำมาพัฒนาโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Project The TEN ของ วปอ.68

​วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้า เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนโครงการ “ขยะเปียก เรียกเงิน” บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและชุมชน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA ) ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนสังคม และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ประชาชนชาวไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดย วปอ.68 หมู่ไก่ฟ้าได้นำนวัตกรรม BSF การใช้แมลงทหารดำ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการย่อยสลายขยะเปียก และเปลี่ยนให้เป็นผลผลิตที่มีมูลค่า เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนด้วยต้นทุนต่ำ มุ่งยกระดับ 4 มิติ คือ ยกระดับศักยภาพคนไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับสิ่งแวดล้อม และยกระดับประเทศ ให้ทัดเทียมสากลสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ปัจจุบันประเทศไทยมีขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกกว่าร้อยละ 64 ของขยะทั้งหมด ซึ่งขยะเปียกนั้นถูกกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์







