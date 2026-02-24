“อ.หนึ่ง กลิ่นกาญจน์” ร่วมนักวิชาการพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำปี 08 เปิดความจริงตอกหน้าเซียน

เซียนตัดเซียน “อาจารย์หนึ่ง กลิ่นกาญจน์” และนักวิชาการผ่าความจริง พิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ 2508 รุ่นเจ้าปัญหา หลอมโลหะและรีดให้ดูกันจะจะแท้จริงเป็นอย่างไร ซัดพวกบิดเบือนทำพระเครื่องไทยเสียหาย
จัดการประกวดเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับงานประกวดพระเครื่องสายวิทยาศาสตร์วิชาเชิงช่างไทย จังหวัดกาญจนบุรี โดย “อาจารย์หนึ่ง กลิ่นกาญจน์” เซียนพระ ประธานสมาคมพลังศาสตร์ศิลปะสกุลช่างไทย และได้รับเกียรติจาก พลตรี ดร.พนม ศรีเผือก เป็นประธานในการเปิดงาน
ภายในงานจัดให้มีการประกวดพระเครื่องสายศาสตร์วิชาเชิงช่างไทย (สายวิทยาศาสตร์) มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์พรชัย แย้มบาน นักโลหะวิทยา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการผลิต สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายช่างบุญฤทธิ์ ชัยเนตร นักธรณีวิทยา ผู้เชี่ยวชาญผลึกศาสตร์
นอกจากนั้นแล้วก็ยังจัดจำลองการตกพระบางขุนพรหมด้วยดินเหนียว ซึ่งว่ากันว่า ในสมัยโบราณชาวบ้านจะแอบใช้บันไดปีนขึ้นไปบนเจดีย์วัดบางขุนพรหมที่สูงเท่าตึก 3 ชั้น และใช้เชือกที่ผูกดินเหนียวไปตกพระสมเด็จ ทำให้พระที่อยู่ในกรุ 84,000 องค์ เหลือเพียง 2,000 กว่าองค์ ตามตำนานที่เซียนพระกล่าวอ้าง จึงทำให้พระเหลือน้อยและมีราคาสูง
ยังมีกิจกรรมแกะบล็อกสดโดยช่างฝีมือ และไฮไลต์พิสูจน์ “เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508” เหรียญเจ้าปัญหา ที่ก่อนหน้านี้ “บอย ท่าพระจันทร์” และเหล่าเซียนระดับบิ๊กทั้งหลายในวงการพระเครื่องขนทัพมาออกโหนกระแส พร้อมกับฟันธงว่าเป็น “ของแท้” แต่สำหรับ อาจารย์หนึ่ง กลิ่นกาญจน์ กลับแทงสวน ก่อนหน้านี้ก็ออกมาเปิดหลักฐานหนังสือชี้แจงจากโรงกษาปณ์ ถึงการสร้างเหรียญคณาจารย์ของเอกชนที่เพิ่งจะเปิดให้รับงานเอกชนเมื่อปี 2542 และยังเผยอีกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ 2508 นั้นไม่มีการปั๊มและตัดขอบ เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งจะมีใช้เมื่อปี 2540 ฉะนั้นการที่เหล่าเซียนอ้างว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊ม และให้ดูที่การตัดขอบ จึงไม่ถูกต้อง โดยอาจารย์หนึ่งให้ความเห็นไว้ว่าคือเหรียญหล่อ ไม่ใช่เหรียญปั๊ม
ในการจัดการประกวดครั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรมพิสูจน์เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 โดยการนำเอามวลสารโลหะหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทองแดง ทองเหลือง ตะกรุดจานเงินจานทอง ฯลฯ มาหลอมและรีด เพื่อที่จะปั๊มเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ปี 2508 โดยมีอาจารย์พรชัย แย้มบาน อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการผลิต สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานและพูดคุยให้ความรู้
เมื่อหลอมเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่สามารถรีดได้ อาจารย์พรชัย นักโลหะวิทยา ได้ให้ความเห็นว่า
“จากประสบการณ์ที่ตรวจพระเครื่องโบราณพบว่ามีสารเจือปนโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้การรีดเป็นแผ่นบางเป็นไปได้ยาก ในยุคก่อนจะมีสารเจือปนมากมีธาตุอื่นปนหลายอย่าง ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของโลหะทองเหลือง ทองแดง สังกะสี เงิน นิกเกิล และกลุ่มทองสำริด เกิดจาการใช้ทองแดงผสมดีบุก ฉะนั้นมันต้องนำมาหล่อเท่านั้น เพราะเทคโนโลยีสมัยนั้นไม่สามารถนำมารีดได้ เพราะว่าโครงสร้างส่วนผสมของโลหะที่ใช้สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ธาตุแม่กับธาตุที่ผสมไม่เสถียรลงตัว ก็เลยไม่สามารถรีดได้”
“ในการพิสูจน์ครั้งนี้ มีการหลอมใส่ ทองแดง ทองเหลือง ทองสำริด ทองขาว เซลส์เนื้อของโลหะ มันจะเกิดเป็นเม็ดไม่เท่ากัน พอการรวมตัวเข้าไปมันไม่สเถียรบางช่วงเม็ดเกล็นเล็ก บางช่วงใหญ่ ขนาดไม่เท่ากัน อะไรที่เม็ดใหญ่การบดอัดก็บดอัดยาก ตรงไหนเม็ดเล็กก็บดได้ง่าย ถ้าด้านโลหะวิทยาไม่น่าจะปั๊มได้”
“ในด้านเทคโนโลยีในยุคนั้น เราไม่มีเครื่องปั๊ม ไฟฟ้าหายาก การปรับปรุงคุณสมบัติเหล็กที่ทำให้เกิดคมตัดเรายังไม่มีความรู้ตรงนั้น ต้นปี 2500 เรายังไม่สามารถรีดโลหะด้วยเครื่องมือในสมัยนั้นได้ เพราะเรายังไม่ทราบว่าโครงสร้างโลหะผสมอย่างไรบ้าง ในปัจจุบันแผ่นโลหะปั๊มเหรียญในปัจจุบันจะเป็นเพรียวธาตุ ธาตุที่มีเปอร์เซ็นต์สูง มีธาตุอื่นเจือปนเล็กน้อย ทำให้เกิดการเลื่อนไหลดีขึ้น ทำให้เกิดการอ่อนแข็งเพิ่มขึ้น เช่น ถ้าเถ้าทองแดงอยากให้แข็งก็ผสมนิกเกิลก็จะแข็ง ปัจจุบันเรามีการปรับปรุง แผ่นโลหะปัจจุบันจะเสถียรในโครงสร้าง ทำให้ปั๊มง่าย”
ด้านอาจารย์หนึ่ง กลิ่นกาญจน์ ได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า
“ในเรื่องดราม่าเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 ในรายการโหนกระแส ทางเซียนได้ตัดสินว่า เหรียญนี้ด้วยวิธีการดูด้านข้างของเหรียญ และบอกว่าเป็นของแท้ ซึ่งการดูจากด้านข้างของเหรียญมันหมายความว่าวิธีการสร้างของเหรียญนี้มันเป็นการปั๊ม และจะเห็นการตัดด้านข้าง พอปั๊มแล้วมันจะเหลือเนื้อโลหะที่แผ่ออกมาด้านข้าง แล้วทางโรงงานก็ต้องทำตัวตัดขอบให้พอดีกับตัวเหรียญด้านข้าง พอตัดปุ๊บมันก็จะเกิดรอยครูด ภาษาช่างเรียกว่าการตัดฉีก แต่เซียนพระเรียกว่า รอยคิวอาร์โค้ด ซึ่งมันจะเป็นลักษณะเดียวกัน ในวงการจะทราบกันดีกว่า นี่คือเหรียญที่สร้างด้วยวิธีการปั๊มอัดตัดฉีก”
“วันนี้เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นไม่ใช่พูดแค่ลมปาก สมาคมพลังศาสตร์ศิลปะสกุลช่างไทยมีวัตถุประสงค์ปกป้องรักษาป้องกันคนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์วิธีการสร้างคณาจารย์ อย่างดรามาเรื่องของเหรียญคณาจารย์หลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณะศักดิ์ปี 08 ว่าเหรียญนั้นเป็นเหรียญแท้หรือเปล่า ซึ่งเซียนบอกว่า เหรียญแท้ต้องเกิดจากการปั๊มดูขอบตัดด้านข้าง เราจะมาพิสูจน์ให้เห็นว่า การสร้างเหรียญปั๊มด้วยวิธีโบราณใส่ฉนวนมวลสารลงไป เมื่อนำมาหลอมและเอารีดโลหะจะแตกแยกออกจากกัน อันนั้นเป็นลักษณะของโลหะวิทยาหลากหลายชนิดจะไม่เข้ากัน เมื่อรีดแล้วแตกมันก็จะไปสู่ขั้นตอนที่ 2 นั่นก็คือการปั้มได้ เพราะฉะนั้นเหรียญดรามาหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ปี 08 ผมบอกเลยว่า ต้องเป็นงานหล่อเท่านั้นครับ”
“ปั๊มไม่ได้ครับ เราสามารถดูหลักฐานได้ อย่างเหรียญดรามาที่อยู่ในรายการโหนกระแสเมื่อขยายภาพดูเราก็จะเห็นความพรุนของเนื้อโลหะ มันจะสอดคล้องกับงานหล่อที่มีความพรุน ไม่สอดคล้องกับโลหะที่มีความเรียบตึง การพิสูจน์ครั้งนี้สำหรับเรามันมีความชัดเจนมาก แต่สำหรับพี่ๆ น้องๆ ที่สะสมเหรียญ อยากจะให้มีความชัดเจนในการถ่วงดุล มีความรู้อีกแนวทางอีกมุมหนึ่ง ตามหาเหรียญที่ถูกยุคจริงๆ เก็บสะสมกัน”
“จากการที่เราพิสูจน์ทั้งการหล่อแล้วรีด ก็ไม่สามารถทำได้ และวันนี้มีช่างมาแกะบล็อกแม่พิมพ์สด รายละเอียดของการแกะบล็อกแม่พิมพ์สดมันจะติดอยู่ที่ลายเส้นของตัวอักขระ ซึ่งเราจะรู้เลยว่า เหรียญดรามาของปี 08 ไม่มีรายละเอียดของการแกะบล็อกสดเพื่อนำไปปั๊ม แต่ดันมีรายละเอียดของเหรียญหล่อที่มีรูพรุนและเนื้อที่ไม่เรียบตึงครับ”
“จากนี้ด้วยเราจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเพื่อปกป้องอนุรักษ์ป้องกันผู้ที่บิดเบือนเราก็จะมีการแถลงในสิ่งที่มันผิดแปลกออกไปที่มันไม่ถูกต้อง และต้องการคำอธิบายในสิ่งที่เซียนบอกว่าไอ้เหรียญปั๊มนี้ทำมายังไง มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มันจริงเหรอ แต่เราพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ เราปฏิบัติให้เห็นแล้ว”
“วันนี้อาจารย์พรชัย แย้มบาน นักโลหะวิทยา ซึ่งเป็นอาจารย์ขึ้นแบบแม่พิมพ์ วันนี้ก็มาอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ การที่เขาต้องบอกว่าเป็นเหรียญปั๊ม เพราะเป็นสิ่งที่มีนัย ในเรื่องของการที่จะให้เกิดการยอมรับว่าเขาคือผู้รู้ เมื่อเราเข้าใจว่าเป็นเหรียญปั๊ม เราก็จะไปหาเหรียญปั๊มไปให้เขา เขาก็จะไม่ต้องดูอะไรมาก พอทุกคนเอาเหรียญปั๊มไปให้เขา มันก็คือเหรียญเก๊นั่นเองเพราะมันไม่ตรงยุค”
“นอกจากด้านโลหะวิทยาแล้ว ในส่วนของเครื่องมือทำการปั๊ม หรือเครื่องมือทำปั๊มกระบอก เมื่อ 100 ปีที่แล้ว เรามีโรงกษาปณ์สิทธิการก็จริง แต่เรามีไว้ปั๊มเหรียญสตางค์หมุนเวียน ไม่ได้เอามาปั๊มเหรียญคณาจารย์เพื่อแจกฟรี ร.๕ ซื้อเครื่องปั๊มมาในราคา 8 แสนบาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก การที่จะมีเอกชนนาถาจารุปกรณ์ อัมราภรณ์ ตึกดิน ฮั้งเตียนเซ้ง สุวรรณประดิษฐ์ ที่อ้างว่าเป็นโรงปั๊ม คือจะไปซื้อเครื่องปั๊มแบบเดียวกับโรงกษาปณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้ และกฎหมายไม่ยอมรับ ทางหลวงไม่ให้สิทธิ์เอกชนมีเครื่องปั๊มเหรียญ ไม่งั้นจะมีการปั๊มเหรียญเถื่อนได้”
“การที่เขาบอกว่าเหรียญหล่อเป็นเหรียญปั๊ม มันส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สะสมเหรียญทั่วประเทศไทย เราก็จะทิ้งเหรียญที่เป็นสมบัติของปู่ย่าตายายที่เป็นมรดกตกทอด แล้วก็ไปหาเหรียญปั๊มในยุคปัจจุบันที่ทำเทียมเลียนแบบแทน มันเลยทำให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยว โลกแห่งความจริงบิดเบี้ยว และมันทำให้เขาดูเป็นผู้รู้ดูเป็นเซียน สำหรับพวกเราหามาเท่าไหร่มันก็เก๊ เราก็เลยไม่มีสิทธิ์จะมีเหรียญแท้เหมือนเซียนสักที”
“สุดท้ายอยากจะบอกกับทุกคนว่า ความลับไม่มีในโลก มันเกิดขึ้นแล้ว จากที่เคยเข้าใจผิดมาตลอด วันนี้มีหลายๆ ฝ่ายทั้งครูบาอาจารย์ ผู้รู้ อาจารย์ต่างๆ เฉพาะทาง การบิดเบือนต่างๆ ทุกคนไม่ยอมแล้ว เรารวมตัวกันเป็นสมาคมที่แข็งแรงเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาสมบัติของชาติ พระเครื่องของไทยให้อยู่คู่ชาติ ไม่โดนบิดเบือนอีกต่อไป”