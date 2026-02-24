“สนร.นทพ.” เดินหน้ากระชับสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ปั้นเกษตรกรมืออาชีพรุ่น 12 ชูเทคโนโลยี TMR ยกระดับปศุสัตว์สมัยใหม่

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2569 กองบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) โดย พล.ต.วิญญ์ วิจิตรวาทการ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนหน่วยทหารพัฒนา (ผอ.สนร.นทพ.) ให้การต้อนรับ พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) และผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทหารพัฒนา (ผบช.นทพ.) ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รุ่นที่ 12 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์สมัยใหม่ ณ แผนกปศุสัตว์และประมง กองการเกษตร สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สำหรับหลักสูตรในครั้งนี้เจาะลึกเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์แบบ TMR (Total Mixed Ration) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และยกระดับคุณภาพผลผลิตทางปศุสัตว์อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการอบรมจะช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา เสริมสร้างความร่วมมือในระดับฐานราก และตอกย้ำบทบาทของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน