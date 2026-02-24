แค่กะเพรา 1 จาน! ‘ทนายเกิดผล’ เดือด รับว่าความสู้คดีเช่าซื้อขาดอายุความ 15 ปี หลังศาลติงจำเลย "ไม่คิดจะใช้หนี้เขาเหรอ"

ค่าจ้างแค่กะเพราจานเดียว! ‘ทนายเกิดผล’ เดือดจัด หลังลูกความคดีค้ำประกันเช่าซื้อที่ขาดอายุความไปแล้ว 15 ปี ถูกศาลกดดันหนักถาม ‘ไม่คิดจะใช้หนี้เขาเหรอ’ พร้อมเหน็บมีเงินจ้างทนายแต่ไม่มีเงินใช้หนี้ เจ้าตัวลั่นนัดหน้าขอแต่งเข้าเป็นทนายสู้คดีเต็มตัว ถามกลับถ้าสู้ตามสิทธิ์ไม่ได้จะมีกฎหมายไว้ทำไม
วันนี้ (24 ก.พ.) ทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าเคสการทำงานของตน หลังให้คำแนะนำแก่ผู้ค้ำประกันในคดีเช่าซื้อรถยนต์ที่ขาดอายุความไปแล้วถึง 15 ปี โดยให้สู้คดีในชั้นศาลเพื่อให้เรื่องยุติ แต่เมื่อจำเลยไปศาลและแถลงสู้คดีเรื่องอายุความ กลับถูกผู้พิพากษากดดันและตำหนิว่า "หนี้ขาดอายุความแล้วจะไม่ใช้คืนหรือ" รวมถึงตำหนิเรื่องการจ้างทนายความว่ามีเงินจ้างแต่ไม่มีเงินใช้หนี้ ทั้งที่เป็นคดีผู้บริโภคที่ควรได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์
ทนายเกิดผล รู้สึกว่าพฤติกรรมของศาลมีความลำเอียงและไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจเข้าเป็นทนายความให้จำเลยอย่างเป็นทางการในนัดถัดไป โดยคิดค่าจ้างเพียง "ผัดกะเพรา 1 จาน" เพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคและยืนยันความถูกต้องตามข้อกฎหมายเรื่องอายุความ