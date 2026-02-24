อ.ปริญญา กางระเบียบเลือกตั้งข้อ 252 ตอกกลับ กกต. ปมทำลายบัตรเหลือทิ้ง ชี้ส่อไม่ชอบมาพากล

รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล กางระเบียบเลือกตั้งข้อ 252 ตอกกลับ กกต. ปมทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือกว่า 20 ล้านใบจนเกลี้ยง จนต้องพิมพ์บัตรใหม่แบบไร้เลขเล่มใช้เลือกตั้งซ่อม ชี้ผิดสังเกตทั้งที่ผลยังไม่ประกาศและเรื่องร้องเรียนยังค้างเพียบ จี้เลขาฯ กกต. แถลงให้ชัดเจน
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. เฟซบุ๊ก “Prinya Thaewanarumitkul“ หรือ รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ถึงระเบียบเลือกตั้งเกี่ยวกับการทำลายบัตรเลือกตั้ง
โดยระบุว่า “กางระเบียบเลือกตั้งเกี่ยวกับการทำลายบัตรเลือกตั้ง: บัตรเลือกตั้งที่เหลือทำลายหมดแล้ว จึงต้องพิมพ์ใหม่ ถูกระเบียบหรือไม่?
ในการเลือกตั้งใหม่บางหน่วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กกต. ได้ใช้บัตรเลือกตั้งที่ยังมีบาร์โค้ด แต่ต้นขั้วไม่มีเลขเล่มและเลขบัตร (จากภาพข่าว) โดยให้เหตุผลว่า บัตรเลือกตั้งที่เหลือทำลายหมดแล้ว จึงต้องใช้บัตรเลือกตั้งที่พิมพ์ใหม่
ผมสงสัยว่า บัตรเลือกตั้งทั้งสีชมพูและสีเขียวพิมพ์ทั้งหมดอย่างละ 56.1 ล้านใบ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าคนไปเลือกตั้ง 65% (หรืออย่างมาก 69% ถ้านับครบ 100% ซึ่งจนบัดนี้ยังไม่รู้ว่ามีคนไปเลือกตั้งกี่คน) จะมีบัตรเลือกตั้งเหลือ 20 ล้านใบ ทำไมไม่เอาบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มมาใช้ อยู่ดีๆ จะทำลายหมด แล้วพิมพ์ใหม่ (แบบต้นขั้วไม่มีเลขเล่มและเลขบัตร) เลยได้หรือ?
ผมจึงไปเปิดดูระเบียบเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2566 เรื่องการทำลายบัตรเลือกตั้ง ปรากฏว่า ข้อ 252 กำหนดว่า ทั้งบัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้ว และ ”บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม“ จะทำลายได้ต้องเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในวรรคสอง คือ
“(1) เป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วและไม่มีเรื่องร้องคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนน และ
(2) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือมีแต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการหรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยแล้วเสร็จ และ
(3) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน หรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว”
การเลือกตั้งคราวนี้มีการร้องคัดค้านการนับคะแนน ร้องเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งมากมาย ถึงต้องมีการนับคะแนนใหม่ และเลือกตั้งใหม่เมื่อวานนี้ในหลายหน่วย ผลการเลือกตั้งก็ยังไม่ประกาศ (ที่ กกต. ประกาศคือ ใบคะแนนรายหน่วยเลือกตั้งที่เป็นลายมือถ่ายเป็น PDF ไม่ใช่การประกาศผลการเลือกตั้งนะครับ) ระยะเวลาในการคัดค้านการเลือกตั้งก็ยังไม่ผ่านไป (30 วันนับตั้งแต่ประกาศผลการเลือกตั้ง) ทั้งยังมีการฟ้องศาลหลายศาล ทำไม กกต. จึงทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มทิ้งได้?
ที่สำคัญคือต่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 252 วรรคสองแล้ว ข้อ 253 ก็ยังกำหนดไว้ว่า “ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งส่วนกลาง ..“ เพื่อดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง ไม่ใช่นึกจะทำลายก็ทำลายได้เลย
ถ้ามีการทำลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือไปแล้วจริงๆ ไม่ทราบท่านเลขาธิการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งส่วนกลางแล้วหรือไม่? เรื่องนี้ กกต. ต้องแถลงต่อสาธารณชน รวมถึงชี้แจงด้วยว่าการทำลาย “บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม” ได้ทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามระเบียบเลือกตั้งข้อ 252 แล้วหรือไม่?
กกต. ต้องทำให้คนหายสงสัยในเรื่องไม่ชอบมาพากลทั้งหลาย หรืออย่างน้อยต้องทำให้คนสงสัยน้อยลง ไม่ใช่ทำให้คนสงสัยมากขึ้นแบบนี้ครับ!"