สุวรรณภูมิโร่ขออภัย! สั่งปรับปรุงด่วน หลัง ‘ซันนี่ แบกเป้เกอร์’ แฉเจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นไร้มารยาท-ดุผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน้อมรับคำติชม หลังยูทูบเบอร์สายลุยชื่อดังโพสต์จวกเจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นดุผู้โดยสารจนเสียบรรยากาศการเดินทาง สั่งกำชับบริษัทรักษาความปลอดภัยอบรมมารยาทเข้ม หากพบผิดซ้ำจ่อทบทวนมาตรการกำกับดูแลทันที
จากกรณีประเด็นร้อนในโลกโซเชียล เมื่อ ‘ซันนี่’ ยูทูบเบอร์ชื่อดังจากเพจ “BACKPAEGER แบกเป้เกอร์” ได้ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงมาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจค้น (X-ray) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยระบุถึงพฤติกรรมการใช้วาจาและท่าทางที่ไม่เหมาะสม มีการควบคุมอารมณ์ไม่ได้และดุใส่ผู้โดยสาร จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงภาพลักษณ์สนามบินระดับชาติ
ล่าสุด วันนี้ (24 ก.พ. 2569) เพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ Suvarnabhumi Airport ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าได้รับทราบปัญหาและพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อนเพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้สุภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วน ดังนี้
1.กำชับบริษัทที่ดูแลงานรักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจ X-ray ให้ปรับปรุงบริการทันที
2.กำหนดให้มีการพูดคุยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงานในทุกวัน เกี่ยวกับความสุภาพเรียบร้อยและการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้โดยสาร
3.เร่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการบริการ (Service Mind) เพื่อยกระดับคุณภาพการสื่อสาร
4.หากยังพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม ทสภ. จะดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบข้อบังคับ และอาจถึงขั้นทบทวนมาตรการกำกับดูแลบริษัทผู้รับจ้างรายดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันว่าจะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้สมกับเป็นประตูสู่ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เดินทางทุกคนต่อไป