นาทีเฉียดตาย! ‘หมอฟอนน์’ อินฟลูฯ สาว เล่านาที Grab bike ฝ่าไฟแดงพุ่งชนแยกอโศก กระดูกหลังหัก-เลือดออกสมอง ลั่นลาขาดมอไซค์ตลอดชีวิต

‘หมอฟอนน์’ แพทย์หญิงและอินฟลูฯ ชื่อดัง เปิดใจเล่านาทีระทึก หลังซ้อนท้ายจยย.ฝ่าไฟแดงพุ่งชนสนั่นร่างกระเด็นฟาดแบริเออร์ปูนจนสลบ เผยอาการสุดสาหัสกระดูกสันหลังหักหลายท่อน-เลือดออกในสมอง แต่รอดตายและไม่พิการอย่างปาฏิหาริย์ เจ้าตัวประกาศลาขาดวงการสองล้อ พร้อมสู้ต่อแม้ต้องนอนรักษาตัวบนเตียง
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อ "fawnniie" หรือ หมอฟอนน์ แพทย์หญิงและอินฟลูเอนเซอร์สายไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียงจากการแบ่งปันเรื่องราวชีวิตการทำงาน การท่องเที่ยว และกิจกรรมยามว่างผ่านโซเชียลมีเดีย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเล่าประสบการณ์เฉียดตาย จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ Grab bike ที่เธอนั่งซ้อนท้าย ฝ่าไฟแดงที่สี่แยกอโศกด้วยความเร็ว 70 กม./ชม. จนพุ่งชนรถคู่กรณี ร่างของเธอครูดไปกับพื้นและกระแทกแบริเออร์อย่างแรง ทำให้สลบไป 20 นาที
โดย ผลการตรวจพบว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกสันหลังส่วนคอและหลังหักหลายท่อน มีเลือดออกในสมอง และแผลลึกตามตัวโดยเฉพาะที่ข้อศอก แต่ถือว่าโชคดีมากที่ไม่เสียชีวิต ไม่พิการ และระบบประสาทสั่งการยังใช้งานได้ปกติ
เจ้าตัวแสดงความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดต่อครอบครัว เพื่อน อาจารย์ และทีมแพทย์พยาบาล รพ.จุฬาฯ ที่ให้การดูแลและมาเยี่ยมให้กำลังใจอย่างล้นหลามถึง 130 คนในสัปดาห์แรก ปัจจุบันแม้ยังต้องนอนติดเตียง แต่เธอยังมีใจสู้เตรียมสอบนำเสนอวิจัย โดยตั้งเป้าว่าจะกลับมาแข็งแรงดังเดิม และให้คำมั่นว่าจะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์อีกต่อไป ทั้งนี้ หมอฟอนน์ ได้ระบุข้อความว่า
"กลางสี่แยกอโศก แพทย์หญิงซ้อน Grab bike ไปทำงานคลินิกแบบ ‘ไม่รีบ’ แต่จู่ๆพี่คนขับก็ฝ่าไฟแดงความเร็วประมาณ 70 km/hr ชนกับมอไซค์อีกคันที่ไฟเพิ่งเขียวแล้วพุ่งออกมา! ภาพก่อนชนชัดมาก
จากนั้นสลบไป 20 นาที สิ่งแรกที่ทำตอนตื่นคือ เซลฟี่ตัวเองค่า 5555 (น่าจะทำบ่อยจนชิน) รูปคือเลือดไหลออกจากปาก นอนตะแคงอยู่กลางถนน จากนั้นก็พูดวนไปหลายสิบครั้ง ‘พาไปรพ.จุฬาฯ ไปจุฬาฯนะ อย่าจับคอ อย่าจับหลัง’
มาทราบทีหลังจากดูคลิปกล้องว่า MC เราชนเสร็จล้ม ซีกขวาทั้งซีกของเราครูดไปกับพื้นด้วยความเร็ว 70 km/hr แล้วโดนเหวี่ยงหลุดจากมอไซค์ กระแทกกับ barrier ปูนเกาะกลางถนน แรงมาก
บน ambulance ตายังลืมไม่ขึ้นแต่กลัว spinal cord injury มากที่สุด แอบตรวจ motor ตัวเองคร่าวๆ C5-T1, L2-S1 ขยับได้หมด! กรี๊ดด รอดแล้วว
Dx ที่ได้รับแจ้งขณะนอนอยู่ ER คือ multiple spine Fx C5-7, T1, T5-10, ICH = กระดูกหักเกือบทั้งหลังและคอส่วนล่าง เลือดออกในสมอง
เยอะขนาดนี้ ไม่ตาย ไม่พิการ สมองพอ function ขาแขนแข็งแรงดี หน้าเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีรอย คือโชคดีอันใหญ่มากๆในโชคร้ายครั้งนี้แล้ว
แผลมีตามตัว หนักคือศอกขวาขัดไม่ออก จนต้องใช้มีดกรีดถนนที่ฝังอยู่ในศอกออก
ขอบคุณมากที่สุด ❤️
หม่ามี้ ป่าป๊า พี่ตง ที่มาดูแลหนูทันที และสลับกันดูแลหนูต่อจากนั้นอย่างที่ดีสุด จนไม่รู้จะขอบคุณยังไง
ท็อป ต้า แม้ติดงานกันอยู่ก็มาตั้งแต่ไม่กี่ชม.หลังเราเกิดเหตุ และช่วยเยอะมาก น้องซูโม่ด้วย
พี่บอม ที่ช่วยตรวจร่างกาย แนะนำ nutrition พร้อมของฝากสุด meaningful
มีมี่ อิส ป๋อ เชอรี่ เตย เต้ย ที่รีบมาวันถัดไปพร้อมดอกไม้โปรดเราและของใช้
ขอบพระคุณ
- อ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจและทีมออโธที่ผ่าตัดหลังให้นะคะ
- อ.รีแฮปทุกท่านที่ดูแลให้การรักษาลูกศิษย์คนนี้อย่างดี
- พี่ปอม ที NeuroSx และ ทีม GT
- ชาวรีแฮปที่แวะเวียนกันมาหาตลอด ทั้งการ์ด+ของกิน โดยเฉพาะชุที่ช่วยจัดการนู่นนี่ให้เค้า
- ครอบครัวจับหมูที่มากันตลอดจริงๆจนถึงรุ่นน้องนสพ.ปี 1 น่ารัก ใจฟูมาก
- อ.อุ๊และครอบครัวที่มาให้กำลังใจกันถึงที่
- ญาติทุกท่านที่มาหาแถมเอาของกินอร่อยมาให้
- อ.บล อ.เอ อ.ต๊อป พี่ตุ๊ก แห่งรพ.เด็ก ที่มาให้กำลังใจแบบอบอุ่นสุด
- อ.ปิงประกิต กูรูวงการหุ้นที่กรุณามาเยี่ยมพรัอมหนังสือดีๆ
- พี่พยบวอร์ดน่ารักดูแลดีมากๆ น้องมะลิด้วย
กำลังใจเยอะมากเพราะทุกคนเลย week แรกมาเยี่ยมรวม 130 คนไม่เหงาเลยค่าา
ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ คงไม่สามารถกล่าวในนี้ได้หมด รักนะ ❤️
จะสอบ present วิจัยแล้ว แม้ bedbound ก็สู้ตาย!
จะกลับมาสดใสแข็งแรงแบบรูปสุดท้ายให้ได้ค่าา 💕
จะไม่นั่ง MC แล้วตามที่พ่อแม่เตือนมาตลอด"