สตง.แจง! MV “ปณิธานคนตรวจเงิน” ไร้งบประมาณแผ่นดิน ยันทำเองทุกขั้นตอนหลังทัวร์ลงหนัก

สตง.ร่อนหนังสือแจงปม MV เพลง ปณิธานคนตรวจเงิน ยันชัดไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินแม้แต่บาทเดียว ชี้เป็นผลงาน In-house ฝีมือเจ้าหน้าที่ผลิตเอง-ถ่ายเอง
จากกรณี นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. โชว์สกิลแต่งเพลง "ปณิธานคนตรวจเงิน" เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่และปกป้องเงินของแผ่นดิน แต่งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มยับ พร้อมตั้งคำถามถึงงบประมาณในการแต่งเพลงทำมิวสิกวิดีโอดังกล่าว
ล่าสุดวันนี้ (24 ก.พ.) เพจ “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน“ หรือ สตง. ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมิวสิิกวิดีโอ
ระบุว่า “ตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ (MV) ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) นั้น ในนามของสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ใคร่ขอขอบพระคุณทุกคำติชมและข้อเสนอแนะ ซึ่งเราถือเป็นกระจกสะท้อนการทำงานที่มีค่ายิ่งเพื่อนำไปปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
ในการนี้ สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงใน 2 ประเด็นหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
1. ด้านงบประมาณในการดำเนินงาน
สื่อประชาสัมพันธ์ชุดดังกล่าว "ไม่ได้มีการจัดจ้างหรือใช้งบประมาณแผ่นดินแต่อย่างใด" แต่เป็นผลงานที่เกิดจากการผลิตเองภายใน (In-house Production) โดยบุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และ สื่อสารองค์กร ซึ่งมีความตั้งใจที่จะนำเสนอรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อให้เนื้อหาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น โดยใช้อุปกรณ์และทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของสำนักงาน
2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากรและเวลา
การถ่ายทำและการผลิตสื่อชุดนี้เป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ มิได้มีการเบียดบังเวลาราชการของบุคลากรในส่วนงานอื่น หรือส่งผลกระทบต่อภารกิจหลักขององค์กรแต่อย่างใด โดยเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อล้วนมีความมุ่งมั่นที่ต้องการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้วยจิตอาสา
“เราขอน้อมรับทุกความคิดเห็นด้วยความยินดี และขอยืนยันว่า สตง.ยังคงยึดมั่นในหลักการใช้ทรัพยากรของรัฐให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด และจะนำเสียงสะท้อนในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”