ใจพี่หล่อมาก! "ปู แบล็คเฮด" เมินดรามาคนดูน้อย ชี้ความสุขวัดที่ใจ ไม่ใช่จำนวน

จากกรณีโซเชียลแชร์ภาพคอนเสิร์ต ปู แบล็คเฮด ที่คนดูบางตา ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ร่ายยาวถึงเบื้องหลังความประทับใจ เผยเข้าใจปัจจัยที่คนน้อยแต่ไม่เคยลดคุณภาพโชว์ พร้อมแชร์มุมมองสุดอบอุ่นถึงแฟนเพลงต่างรุ่นที่พยายามร้องเพลงไปพร้อมกัน ชี้ชัด "ความสนุกมีเสน่ห์ต่างกัน" ในทุกพื้นที่
ในโลกโซเชียลออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นในประเด็นของการวิพากษ์วิจารณ์ปม "ปู แบล็คเฮด" มาเล่นคอนเสิร์ตแต่กลับมีคนดูไม่ถึง 200 คน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Arnon Saisangchan" หรือ "ปู แบล็คเฮด" นักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรีชาวไทยที่มีชื่อเสียงในฐานะนักร้องนำวงร็อระดับตำนานอย่าง Blackhead ออกมาโพสต์ข้อความสวนกลับโพสต์ดังกล่าว โดยเจ้าตัวย้ำว่าจำนวนคนดูจะมากหรือน้อยไม่ใช่ปัญหาหลัก เพราะความสนุกในแต่ละพื้นที่มีเสน่ห์ต่างกัน ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย แต่ที่สุดคือการตัดสินใจของเจ้าภาพ งานนี้เจ้าภาพหรือผู้จัดน่ารักมาก เดินมาพูดคุยก่อนขึ้นเล่นว่า ขอโทษด้วยนะครับพี่ปูที่คนดูอาจจะน้อย พี่จะโอเคมั้ยครับ (แอบเกรงใจเจ้าภาพด้วยซ้ำ) เอาจริงๆ สำหรับเราคนจะมากจะน้อยมันก็สำคัญเท่ากัน แต่จะมีความสนุกที่แตกต่างกันเท่านั้น บางครั้งในที่ที่ไม่ใช่คนในยุคในรุ่นที่ทันเพลงเรามากัน (หรือไม่ใช่ที่ที่เขาเที่ยวกัน)
ก็จะได้พบกับกำลังใจที่เกิดขึ้นใหม่ อาจจะร้องไม่ได้ทุกเพลง แต่ก็ยังเตรียมเพลงที่รู้จักอาจจะเป็นหนึ่งเดียวของทั้งหมดมาร้องอย่างตั้งใจว่า “เพลงนี้พวกผมร้องได้ครับ” “เพลงนี้หนูร้องได้ค่ะ” (หลังๆ ก่อนขึ้นเพลงจะบอกน้องๆ ว่า “ต่อไปเพลงนี้นะครับ อนุญาตให้เปิดเนื้อก่อนได้เลย พี่รอได้🤣🤣🤣) อะไรแบบนี้แหละ บางทีคอนที่คนเยอะๆ เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงหรือได้สื่อสารกับน้องๆ Gen ใหม่ที่เพิ่งเคยได้รู้จักหรือฟังเพลงเราเลยก็ได้ อันนี้มันใจฟูทุกครั้งที่ได้พบเจอเลย … ผมยังมีความสุขสนุกและตื่นเต้นในทุกๆ ครั้งที่เล่นคอนเสิร์ต และทุกคนตรงหน้าเราคือกำลังใจที่มีค่าเสมอมา ขอบคุณมากๆ นะครับ🤘🏿❤️🤘🏿…ที่เล่ามาทั้งหมดแค่อยากจะบอกว่า ชอบเมนต์ที่บอกว่า "AI ร้องเสียงสุดกว่า มีเพี้ยนแค่นิดเดียว 😅🤣 ชอบมากกก ยังอุตส่าห์เพี้ยนเนอะ …อ่านจบตบจูบ😘 (ขออนุญาตเจ้าของโพสต์กับเมนต์ที่นำมาประกอบด้วยนะครับ)"