‘สีหศักดิ์’ พบ รมต.ฝรั่งเศส หารือสถานการณ์ไทย – กัมพูชา ร่วมมือปราบสแกมเมอร์

MGR Online: สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมต.ต่างประเทศ เดินทางเยือนฝรั่งเศส พร้อมหารือเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา, สถานการณ์ในเมียนมา และความร่วมมือในโอกาสครบรอบ 170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ฝรั่งเศสในปีนี้
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับ นาย ฌ็อง-นอแอล บาร์โร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสเดินทางเยือนกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์ และประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยรัฐมนตรีฯ ชื่นชมบทบาทที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ของฝรั่งเศสในการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพโดยเฉพาะในบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา และความพยายามต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาค
ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดและยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์” ในโอกาสครบรอบ170 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ฝรั่งเศสในปีนี้ โดยการหารือครอบคลุม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และวัฒนธรรม
ยืนยันไทยยันไทยเลี่ยงยั่วยุ ไม่ได้ยึดดินแดนเขมร
นายสีหศักดิ์ ยังได้ให้สัมภาษณ์กับ สถานีโทรทัศน์ฟรองซ์ 24 สื่อมวลชนชื่อดังของฝรั่งเศส โดยเรียกร้องให้กัมพูชาลดสถานการณ์ความตึงเครียด พร้อมเตือนว่าความขัดแย้งรอบใหม่ อาจหมายถึงชีวิตที่ต้องสูญเสียมากกว่าเดิม
รัฐมนตรีต่างประเทศไทย ยังปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยรุกรานดินแดน โดยยืนยันว่า "ไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิง" และระบุว่า กัมพูชาพยายามทำให้ความขัดแย้งขยายวงสู่ระดับนานาชาติ
พบ ผอ. ยูเนสโก เสนอขึ้นทะเบียน “ชุดไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ยังได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังทั้งสองฝ่ายเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีฯ
ฝ่ายไทยได้ชี้แจงพัฒนาการสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา และหารือการเสนอขึ้นทะเบียน “ชุดไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปี 2569 ขณะที่ฝ่ายยูเนสโกได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายและวิสัยทัศน์การบริหารองค์กร พร้อมสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา โดยรัฐมนตรีฯ ได้ใช้โอกาสชี้แจงสถานการณ์ให้ฝ่ายยูเนสโกได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านด้วย.