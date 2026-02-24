ฉาวโซเชียล! นทท.อัดคลิปแฉ 'ทริกเอาตัวรอดในภูเก็ต' ใส่เสื้อไรเดอร์ตบตา-เลี่ยงด่าน ย้ำมีเงินทำได้ทุกอย่าง

เพจ Phuket Times เผยคลิปนักท่องเที่ยวแนะทริก "ใส่เสื้อไรเดอร์สีเขียว" อำพรางตัวเลี่ยงด่านตรวจ พร้อมทิ้งท้ายประโยคสุดเจ็บ "ที่นี่เงินซื้อได้ทุกอย่าง" สะท้อนภาพลักษณ์คอร์รัปชันและค่าครองชีพพุ่งจนคนต้องหนีไปกินข้าวร้านสะดวกซื้อ
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. เพจ "Phuket Times ภูเก็ตไทม์" ออกมาโพสต์ข้อความมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเอาตัวรอดเมื่อมาเยือนเกาะภูเก็ต โดยเนื้อหาในคลิปมีการระบุถึงกลเม็ดต่างๆ ที่ชวนให้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยและการทำงานของเจ้าหน้าที่
1. สูตรลับเลี่ยงด่าน นักท่องเที่ยวรายนี้แนะนำว่า หากต้องการขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ ให้หา "แจ็กเก็ตสีเขียว" มาสวมใส่เพื่อให้ดูคล้ายกับพนักงานรับส่งอาหาร (Rider) นอกจากนี้ยังแนะเทคนิคว่าหากขี่รถไปแล้วเห็นด่านตรวจอยู่ข้างหน้า ให้รีบเลี้ยวกลับหรือหาทางลัดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า
2. ในด้านการใช้ชีวิต เขาแนะนำให้พักอาศัยใกล้กับร้านสะดวกซื้อ เนื่องจากหาของกินง่ายและราคามาตรฐาน ไม่ถูกโก่งราคาเหมือนร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งระบุว่า "สิ่งมอมเมา" หรืออบายมุขต่างๆ สามารถหาซื้อได้ง่ายมากในพื้นที่นี้
3. สิ่งที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักที่สุด คือคำกล่าวที่ว่า "หากคุณมีเงิน คุณก็สามารถทำได้ทุกอย่าง" พร้อมทั้งกล่าวอ้างในเชิงลบว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ "หิวกระหายเงิน" ซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ด้านลบเกี่ยวกับการทุจริตและการใช้อำนาจในทางที่มิชอบ
คลิปดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่คนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ช่องโหว่ของการบังคับใช้กฎหมาย ที่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวใช้วิธีตบตาเจ้าหน้าที่ได้ง่ายดาย
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ราคาอาหารและบริการที่พุ่งสูงจนนักท่องเที่ยวต้องหนีไปพึ่งร้านสะดวกซื้อ
ภาพลักษณ์คอร์รัปชันที่ฝังรากลึกจนถูกนำมาพูดถึงอย่างเปิดเผยในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เหตุการณ์นี้กำลังถูกจับตามองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ตจะมีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างไร เพื่อกู้คืนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและจัดระเบียบการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดและโปร่งใสมากขึ้น