เปิดตัวรายแรก ดร.มัลลิกา เตรียมลงผู้ว่าฯ กทม. ซัดชัชชาติแก้ฝุ่นล้มเหลว

"มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข" อินฟลูเอนเซอร์การเมืองดัง เตรียมลงผู้ว่าฯ กทม. เหตุปล่อยพรรคส้มยึด สส. กทม. ไม่ได้ ชูเมืองหลวงรองรับความเป็นประเทศไทย แก้ปัญหา PM 2.5 หลังชัชชาติล้มเหลว
วันนี้ (24 ก.พ. 2569) น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อินฟลูเอนเซอร์การเมือง ผู้ดำเนินรายการช่องยูทูบ แนวหน้าออนไลน์ อดีต สส. บัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยเมื่อวานนี้ (23 ก.พ. 2569) ว่าจะลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในนามอิสระ โดยจะใช้ชื่อ "กลุ่มเพื่อนมัลลิกา" ซึ่งได้เตรียมตัวมา 8 เดือน โดยเหตุผลที่ลงสมัครก็คือ จากผลการเลือกตั้ง สส. ที่พรรคประชาชนได้ 33 เขต เป็นจุดพลิกผันว่า จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้แล้ว ประกอบกับ กทม. เป็นเมืองใหญ่ ต้องโกอินเตอร์ และภาษีของคน กทม. ก็เอามาทำนุบำรุงบ้านเมืองค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้น ต้องทำให้เป็นที่พึ่งที่หวังให้ได้สักอย่างหนึ่ง
ทั้งนี้ ตนเป็นประชากร กทม. เขตดุสิต ความพึงพอใจส่วนตัวยังไม่เห็นผลชัดเจน สิ่งที่ทำควรเป็นยุทธศาสตร์ เป็นพื้นที่ที่ทำให้ประเทศมีหน้ามีตาในสังคม สามารถจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย และสามารถซัพพอร์ตเมืองบริวารอื่นๆ กรุงเทพฯ คือประเทศไทย จึงต้องคิดว่าจะทำอย่างไร ให้สามารถรองรับความเป็นประเทศไทยได้มากกว่านี้ และอีกอย่างหนึ่ง ปัญหา PM2.5 จากการก่อสร้างในยุคนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. แก้ปัญหาไม่ได้เลย ซึ่งผลมันมาจากการอนุญาตให้ก่อสร้างกันสะเปะสะปะ ไม่มีการดูแลอย่างเป็นระบบ ถ้าปล่อยต่อไปจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ แน่
สำหรับ น.ส.มัลลิกา เกิดเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2516 ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นชาว อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จบการศึกษาปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้ประกาศข่าว และพิธีกรข่าวสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ก่อนผันตัวเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคมหาชน และพรรคประชาธิปัตย์ เคยเป็น สส.บัญชีรายชื่อ สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังนายไชยยศ จิรเมธากร ลาออกจาก สส. เมื่อปี 2565-2566
น.ส.มัลลิกา ลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 หันมาประกอบธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริม ในนาม บริษัท มหาสุขเศรษฐี จำกัด ควบคู่ไปกับการจัดรายการผ่านโซเชียลมีเดีย และร่วมผลิตรายการ มัลลิกา SHOW ผ่านยูทูบช่องแนวหน้าออนไลน์ ที่มี น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก เป็นผู้อำนวยการข่าว
อนึ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. จะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 21 พ.ค. 2569 ที่จะถึงนี้ คาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 5 ก.ค. 2569 โดยกรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 4.5 ล้านคน