สมุทรสงคราม จัดใหญ่! ยกทัพสินค้าภูมิปัญญา “ROADSHOW TOP MAEKLONG 2026” บุกกรุงฯ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ OTOP ขยายฐานตลาดสู่ระดับสากล 23-27 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

กรุงเทพมหานคร– วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ขานรับนโยบายรัฐบาลลดความเหลื่อมล้ำ เดินหน้าโครงการ “ROADSHOW OTOP” คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าอัตลักษณ์แม่กลองกว่า 60 ราย จัดแสดงและจำหน่าย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ หวังสร้างโอกาสทางการตลาด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเยียวยาผู้ประกอบการหลังวิกฤตการณ์แพร่ระบาด พร้อมจัดเต็มกิจกรรมความบันเทิงและศิลปวัฒนธรรมตลอด 5 วันเต็ม โดยมี
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม มีความพร้อมในการดำเนินโครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน (ROADSHOW OTOP) ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 60 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนโดยตรง พร้อมทั้งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการตลาดระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการแผนธุรกิจของผู้ประกอบการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไฮไลท์ภายในงาน "ROADSHOW TOP MAEKLONG 2026":
• สุดยอดผลิตภัณฑ์แม่กลอง: พบกับการจำหน่ายสินค้า GI และสินค้าเด่นประจำจังหวัด อาทิ ส้มโอขาวใหญ่, ปลาทูแม่กลอง, เครื่องเบญจรงค์, น้ำตาลมะพร้าว และสินค้า OTOP คุณภาพมาตรฐานส่งออก
• ความบันเทิงระดับประเทศ: ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน ดังนี้
• 23 ก.พ. 69 : โบว์ & เต้
• 24 ก.พ. 69 : ลำไย ขนิษฐา ไหทองคำ
• 25 ก.พ. 69 : ก๊อต สุทธิรักษ์
• 26 ก.พ. 69 : ต้าวนาจ ไหทองคำ
• 27 ก.พ. 69 : ฟิวส์ & หน่อย
• ศิลปวัฒนธรรม: การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่งดงามและกิจกรรม "นาทีทอง นาทีถูก" เพื่อคืนกำไรให้กับผู้เข้าชมงาน
จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน เล็งเห็นว่า การจัดงานในรูปแบบ Roadshow ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการระบายสินค้าชุมชน แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือระหว่างจังหวัด ช่วยเผยแพร่ภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวแม่กลองให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในงาน “ROADSHOW TOP MAEKLONG 2026” ระหว่างวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม