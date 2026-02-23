ททท.เจาะนทท.ต่างชาติ ดันไทยเป็น Workation Hub ผ่าน Workation Paradise Throughout Thailand Season ปี4

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2569) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ Fastwork แพลตฟอร์มสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนทำงาน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4 โดยมี นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย Mr. CK Cheong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด (Fastwork Technologies) และ Mr. Ryota Omi ยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นซึ่งพำนักอยู่ในประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4โดยมุ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ Digital Nomad สร้างกระแสและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในรูปแบบ Workation อย่างต่อเนื่อง
นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบ Workation มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการปรับรูปแบบการทำงานขององค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับ Work-life Balance ให้ความยืดหยุ่นด้านเวลา รวมถึงสถานที่ที่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในห้องทำงานททท. จึงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ต่อเนื่องมาในปีที่ 4 เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวในวันธรรมดา โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพอย่าง Digital Nomad และ Expat ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว หรือ Long Stay ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี (Year-Round Destination) แต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ Workation ในประเทศไทยมากขึ้น เพิ่มวันพำนักและการใช้จ่ายของนักเดินทาง โดย ททท. คาดว่าโครงการฯ จะก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 300 ล้านบาท และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Workation Hub ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
Mr. CK Cheong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ฟาสต์เวิร์ค เทคโนโลยีส์ จำกัด (Fastwork Technologies) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา Fastwork ได้ร่วมกับ ททท. ภายใต้โครงการ Workation Paradise Throughout Thailand ผ่านกิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งาน ซึ่งได้รับความสนใจและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวคนทำงานบนแพลตฟอร์ม Fastwork และในปีนี้ Fastwork ได้ร่วมมือกับ ททท. อีกครั้งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทำให้เกิดการ Workation ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการทำงานนอกสถานที่มากกว่าการทำงานในที่เดิม ตอบโจทย์พฤติกรรม Work-life Balance ที่ให้ความสมดุลระหว่างการทำงานและการท่องเที่ยว เพื่อการสร้างงานที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการผ่อนคลายผ่านการท่องเที่ยวทึ่หลากหลายในรูปแบบจำเพาะตามไลฟ์สไตล์
สำหรับโครงการ Workation Paradise Throughout Thailand Season 4 มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สำหรับ 2 กลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ กิจกรรม Top 10 Best Workation in Thailand ครั้งแรกในการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวคนทำงาน ได้ร่วมโหวตสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว ผ่านหัวข้อ “สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไป Workation มากที่สุด” และสถานประกอบการที่น่าไป Workation มากที่สุด โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่านเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/workationthailand และร่วมสนุกบน Social Media ผ่านแฮชแท็ก #BestWorkationThailand และ#WorkationThailand เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเป็น Voucher ด้านการท่องเที่ยวมูลค่ารวมถึง 200,000 บาท
นอกจากนี้ยังร่วมกับ Fastwork เดินหน้า กิจกรรม 100 เดียวเที่ยวได้งาน เพื่อจำหน่าย voucher ท่องเที่ยวในราคา 100 บาท รวบรวมดีลสุดพิเศษในรูปแบบ Voucher ครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่การท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำ รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท อาทิ ประเภทโรงแรมที่พัก และประเภทโฮมสเตย์และชุมชนท่องเที่ยว อาทิ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน จังหวัดภูเก็ต, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตาก และโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อ Voucher ด้านการท่องเที่ยวได้ในราคา 100 บาท เท่านั้น โดยจะจัดรอบกิจกรรมทั้งหมด 2 รอบ ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Fastworkและครั้งต่อไปในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569 บนเว็บไซต์ของโครงการ www.tourismthailand.org/workationthailand
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าร่วม กิจกรรม Workation Paradise in Thailand ด้วยการแชร์ประสบการณ์การ Workation ในประเทศไทย ผ่านการจัดทำ Video Content และโพสต์ลงบน Social Media ของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #ชื่อ สถานประกอบการ พร้อมกันกับแฮชแท็ก #WorkationParadiseinThailand และ #WorkationThailand ร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีร่วมทริปกับโครงการฯ ซึ่งเป็น Workation Trip จำนวน 3 วัน 2 คืน ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมายบนเว็บไซต์ ครอบคลุมประเภทการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก คาเฟ่ ร้านอาหารและ co-working space ชุมชนและกิจกรรม ตลอดจนกีฬาและสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถสามารถกดรับสิทธิ์นำไปใช้ที่สถานประกอบการได้ทันที
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationthailand