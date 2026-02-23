นักท่องเที่ยวบ่น “เมืองไทยแพง” ไปเวียดนามคุ้มกว่า

MGR Online: เงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ฉุดท่องเที่ยวไทยวูบ นักท่องเที่ยวต่างชาติบ่นระงมเที่ยวเมืองไทยแพงกว่าที่คิด
การท่องเที่ยวของประเทศไทยเผชิญความกดดันจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อมาเที่ยวเมืองไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้,ญี่ปุ่น และจีน โดยในปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนประเทศไทย 32.9 ล้านคน ลดลง 8% จากปีก่อนหน้า และรายได้จากนักท่องเที่ยวก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้
หนังสือพิมพ์จูอัง อิลโบ ของเกาหลีใต้ รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีจำนวนมากรู้สึกว่า ค่าใช้จ่ายในการเที่ยวเมืองไทยแพงขึ้นมาก โดยในปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้มาเยือนเมืองไทยมากกว่า 1.5 ล้านคน ถือเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มใหญ่ลำดับที่ 5 แต่ขณะนี้นักท่องเที่ยวเกาหลีจำนวนมากกำลังเปลี่ยนใจไปเที่ยวที่อื่น
ตั้งแต่ปีที่แล้ว เงินบาทแข็งค่าขึ้นมากถึง 10% ส่งผลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยจะติดลบต่อเนื่อง 10 เดือน แต่ว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องจ่ายมากขึ้นสำหรับการเที่ยวเมืองไทย
นางสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวกับสื่อเกาหลีว่า ราคาสินค้าภายในประเทศไทยไม่ได้พุ่งสูงขึ้น ค่าครองชีพในประเทศไทยยังคงทรงตัว ปัญหาเดียวที่แท้จริงสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือเป็นอัตราแลกเปลี่ยน
นักท่องเที่ยวเกาหลีนิยมมาเที่ยวเมืองไทยในลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ โดยเฉพาะ ทัวร์ตีกอล์ฟ ซึ่งประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่เกาหลี แต่ว่าค่าเงินบาทในปัจจุบัน ทำให้เมืองไทยแพงขึ้นอย่างมากสำหรับชาวเกาหลี โดย ททท. พยายามเสนอกิจกรรมหลากหลาย เช่น คอร์สนวดแผนไทย และเรียนทำเครื่องปั้นดินเผา รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงแรมเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ไม่เป็นผลมากนัก
เวียดนาม ฐานลงทุนเกาหลี ส่งอานิสงค์ท่องเที่ยว
นางซอนจู ลี ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ชาวเกาหลีชื่นชอบเมืองไทย แต่ค่าเงินบาทที่แพงขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเวียดนามที่มีค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ทั้งค่าโรงแรมที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าเดินทาง ที่ถูกกว่าประเทศไทย และยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับขาวเกาหลี นอกจากนี้ บริษัทเกาหลีจำนวนมากได้เข้าไปลงทุนในเวียดนามเป็นอันดับที่ 1 ทำให้ชาวเกาหลีรู้สึกสะดวกสบายและอุ่นใจเมื่อไปเวียดนาม
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย ยอมรับว่า จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้ชีวิตในเมืองไทย ค่าเงินวอนเมื่อเทียบกับเงินบาทตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เธอรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายที่ประเทศไทยแพงขึ้น
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ เกาหลีจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมในประเทศไทยหลายอย่าง ไฮไลท์ คือนิทรรศการร่วมระหว่าง National Museum of Korea กับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย โดยจะจัดแสดงโบราณวัตถุประมาณ 100 ชิ้น ครอบคลุมตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา, การแสดงแฟชั่น, คอนเสิร์ต ฯลฯ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
2 ประเทศจะทำให้ชาวเกาหลีมีความเข้าใจและสนใจประเทศไทยในแง่มุมที่ลึกซึ้งมากขึ้น และก็จะส่งผลถึงการท่องเที่ยวด้วย.