"หยก" ฟาดกลับ! โต้ข่าวบิดเบือน ตอบ 12 ข้อ ยันสู้ด้วยอุดมการณ์ตัวเอง ไม่เคยเป็นเหยื่อให้ใครหลอกใช้

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลอีกครั้ง เมื่อ "หยก ธนลภย์" อดีตนักกิจกรรมทางการเมืองเยาวชน ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เพื่อตอบโต้บทความที่อ้างถึงชีวิตและการตัดสินใจของเธอในอดีตจำนวน 12 ประการ โดยระบุว่าเนื้อหาเหล่านั้นมีลักษณะ "บิดเบือนความเป็นจริง"
วันนี้ (23 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Yok Phalanchai" หรือ หยกทะลุวัง , หยก ธนลภย์ อดีตเยาวชนนักกิจกรรมทางการเมือง และผู้ต้องหาคดี ม.112 อายุน้อยที่สุด ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงโต้ตอบบทความ ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Padipon Apinyankul ที่ระบุไว้ว่า “หยก ทะลุวัง” เกือบXหายเพราะกลุ่มส้ม และหลุดพ้นมาด้วยตนเอง โดยบทความดังกล่าวได้วิพากษ์วิจารณ์ชีวิตของเธอ ซึ่งเธอได้ตอบคำถามรวม 12 ประการ โดยยืนยันชัดเจนว่าทุกการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาเกิดจากความคิด เจตนารมณ์ และการตัดสินใจของตัวเอง 100% ไม่เคยมี "ผู้ใหญ่ชุดส้ม" หรือกลุ่มการเมืองใดอยู่เบื้องหลังหรือหลอกใช้เป็นเครื่องมือตามที่ถูกกล่าวอ้างพร้อมระบุว่านิสัยส่วนตัวเป็นคนช่างสงสัยและชอบตั้งคำถามกับกฎระเบียบมาตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่เพิ่งมาเปลี่ยนไปเพราะคำยุยงปลุกปั่นของใคร
ทั้งนี้ ในส่วนของข้อเท็จจริงเรื่องการศึกษา หยกชี้แจงว่าตนเองสอบเข้าชั้น ม.4 ได้ลำดับที่ 8 ไม่ใช่ลำดับที่ 1 และผลสอบออกก่อนที่จะเข้าบ้านปราณีเสียด้วยซ้ำ ยืนยันว่าในวันที่ไปมอบตัวก็ได้ทำตามระเบียบขั้นตอนปกติ แต่กลับพบเจ้าหน้าที่ตำรวจมารออยู่ที่โรงเรียนจนเกิดความสับสน ส่วนการประกาศยุติบทบาทนักกิจกรรมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้น เป็นการตัดสินใจเพื่อความเป็นส่วนตัวเพราะเบื่อหน่ายที่ถูกจดจำแต่ภาพเดิมๆ และถูกวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวมากเกินไป ไม่ใช่การ "กลับตัวกลับใจ" เพราะหลงผิดแต่อย่างใด
สุดท้าย หยกฝากถึงผู้ที่พยายามนำเรื่องราวของเธอไปปรุงแต่งหรือสั่งสอนว่า เธอมีคุณค่าในตัวเองมาโดยตลอดและก้าวเดินด้วยลำแข้งของตัวเองมาเสมอ ไม่ใช่ "ดินเหนียว" ไร้ค่าที่จะให้ใครมาปั้นเล่นตามใจชอบ
พร้อมยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปในอดีตไม่ใช่ความผิดพลาด แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในจุดยืนของตัวเอง ซึ่งเธอยังคงภาคภูมิใจและพร้อมจะใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองเลือกต่อไป”
