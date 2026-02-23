REMOVE Recovery by RHINO x Agile ปฏิบัติการกู้ร่าง เสริมความพร้อมนักกีฬาแบบมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 แบรนด์ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวด “ไรโน” จัดกิจกรรม REMOVE Recovery by RHINO x Agile ปฏิบัติการกู้ร่าง ณ AGILE REHABILITATION CLINIC คลินิกเฉพาะทางด้าน Rehabilitation นำโดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และดูแลรักษาอาการบาดเจ็บเฉพาะจุดให้กับนักกีฬาจากหลากหลายวงการอย่างใกล้ชิด
ภายในงานได้รับเกียรติจาก พญ.ธัญชนก ชูธรรมสถิตย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู นายแพทย์ สรวิศ สุวรรณลักษณ์ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาตร์ฟื้นฟู ประจำ AGILE REHABILITATION CLINIC และทีมนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกต้อง การประเมินความเสี่ยงการบาดเจ็บ และแนวทางการดูแลอาการปวดอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักกีฬาสามารถกลับไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ในโอกาสนี้ แบรนด์ไรโนได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดูแลและบรรเทาอาการปวดครบทุกหมวดหมู่ โดย คุณชนัญญา หินทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด แบรนด์ไรโน กล่าวว่า
“เราให้ความสำคัญกับอาการปวดในทุกมิติทั้งการดูแลหลังเกิดอาการ และการป้องกันก่อนเกิดการบาดเจ็บ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ใช้ร่างกายหนักอย่างนักกีฬา ไรโนจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ครบทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในการเคลื่อนไหว และออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่”
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองใช้ภายในงาน ประกอบด้วย
กลุ่มป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนออกกำลังกาย
● Rhino Kinesio Tape เทปพยุงกล้ามเนื้อสำหรับนักวิ่ง แปะก่อนวิ่งเพื่อช่วยซัพพอร์ตกล้ามเนื้อ ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บ และเพิ่มความมั่นใจขณะเคลื่อนไหว
กลุ่มบรรเทาอาการปวด
● ไรโนบัน พลาสเตอร์บรรเทาปวด ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณบรรเทาความเจ็บปวดที่ตรงจุดและยาวนานในที่ที่คุณต้องการมากที่สุด เพื่อให้คุณสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้
● แผ่นแปะไรโนบัน เจลเรดชิลี่ (สูตรร้อน) แผ่นแปะบรรเทาปวดชนิดเจล สูตรร้อน
ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ความตึงและความเมื่อยล้า ไรโนบันเจล พลาสเตอร์ยาไฮโดรเจลรุ่นใหม่นี้ออกฤทธิ์ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการปวด ช่วยให้คุณกลับไปทำงานและรู้สึกสบายตัวอีกครั้ง
● ไรโนบัน ไอซ์บลู เจล (สูตรเย็น) แผ่นแปะบรรเทาปวดชนิดเจล สูตรเย็น
ช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ความตึงและความเมื่อยล้า ไรโนบันเจล พลาสเตอร์ยาไฮโดรเจลรุ่นใหม่นี้ออกฤทธิ์ต่อเนื่อง 12 ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการปวด ช่วยให้คุณกลับไปทำงานและรู้สึกสบายตัวอีกครั้ง
● ไรโนบัน ไอซ์ซี่ สเปรย์ สเปรย์บรรเทาปวดบรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอก และปวดกล้ามเนื้ออย่างกะทันหันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระหว่างการออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือแม้กระทั่งในระหว่างทำกิจกรรมประจำวัน ไรโนบัน ไอซ์ซี่ สเปรย์ เป็นสเปรย์เย็นที่ออกฤทธิ์เร็ว ช่วยบรรเทาอาการปวดทันที สเปรย์จะตรงสำหรับกล้ามเนื้อที่เจ็บ ข้อต่ออักเสบ และการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการเล่นกีฬา ทำให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้เร็วขึ้น
กิจกรรม REMOVE Recovery by RHINO x Agile ในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิดการดูแลสุขภาพเชิงรุก (Prevent & Recover) ครบวงจร ตั้งแต่การป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนออกกำลังกายไปจนถึงการฟื้นฟูหลังใช้งานร่างกายหนักตอกย้ำจุดยืนของไรโนในฐานะผู้ช่วยดูแลอาการปวดที่เข้าใจทุกการเคลื่อนไหว และพร้อมอยู่เคียงข้างทุกไลฟ์สไตล์ที่ต้องการพลังในการก้าวต่อไปอย่างเต็มศักยภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://orex.co.th/rhino-th/pain-relief-category/rhinobun/