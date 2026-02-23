ซีพี ออลล์ ติดTop 5% ใน Sustainability Yearbook 2026 ของ S&P Global

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ยังคงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนในทุกมิติด้วยการติด Top 5% ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing ของ Sustainability Yearbook 2026 โดยมีคะแนน 88 คะแนน
ทั้งนี้ Sustainability Yearbook เป็นรายงานที่รวบรวมรายชื่อองค์กรธุรกิจที่มีผลดำเนินงานโดดเด่นด้านความยั่งยืนระดับโลก จัดทำโดย S&P Global บริษัทชั้นนำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ซึ่งปีนี้มีบริษัทกว่า 9,200 องค์กรเข้าร่วมรับการประเมิน แต่มีเพียง 848 บริษัทเท่านั้นที่ถูกเลือกให้อยู่ในรายงาน
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ความยั่งยืน “3 สร้าง 1 DNA” สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนอุ่นใจ และ DNA ความดี 24 ชั่วโมง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้ชุมชน สังคม มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข โดยมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นที่พึ่งของชุมชน และสังคม