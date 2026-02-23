กรรมติดจรวด! ทหารเขมรจุดไฟป่าก่อกวนไทย ลมเปลี่ยนทิศย้อนกลับเผาบ้านตัวเองวอด 80 หลัง

กรรมตามทันพริบตา ทหารกัมพูชาจุดไฟป่าหวังก่อกวนไทย แต่เจอดีลมเปลี่ยนทิศพัดไฟเข้าเผาบ้านตัวเองวอดกว่า 80 หลังคาเรือน ในอำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ล่าสุดสถานการณ์ยังวิกฤต เพลิงลามหนักยังคุมไม่ได้
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. เพจ “ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 1” โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามเข้าสู่ชุมชนโคกกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย อย่างรุนแรง หลังจากที่ทหารกัมพูชาได้จุดไฟเผาป่าในพื้นที่แนวหน้าเพื่อหวังก่อกวนและยั่วยุทหารไทย
แต่กระแสลมเกิดเปลี่ยนทิศทางกะทันหัน พัดพาเปลวไฟเข้าสู่ตัวหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าไฟได้เผาทำลายบ้านเรือนไปแล้วกว่า 80 หลังคาเรือน และเพลิงยังคงลุกลามต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลง