ทัวร์ลงสุวรรณภูมิ! ยูทูบเบอร์ดัง ‘แบกเป้เกอร์’ ฟาดแรง พนักงาน X-ray มีแต่คนดุ จี้อบรมการสื่อสาร-คุมอารมณ์

'ซันนี่ แบกเป้เกอร์' ยูทูบเบอร์ล้านซับฯ ทนไม่ไหว ฟาดแรงพนักงาน X-ray สุวรรณภูมิมีแต่คนดุ จี้ถาม AOT ทำไมไม่อบรมเรื่องการสื่อสารและคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ยืนยัน เจอมาเหมือนกันเพียบ
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ทันที เมื่อ ‘ซันนี่’ ยูทูบเบอร์สายลุยจากเพจดัง “BACKPAEGER แบกเป้เกอร์” ออกมาโพสต์ตั้งคำถามถึงมารยาทและการควบคุมอารมณ์ของเจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นสนามบินสุวรรณภูมิ เผยพบพฤติกรรมดุใส่ผู้โดยสารจนเสียบรรยากาศการเดินทาง
โดย วันนี้ (23 ก.พ.) เพจ "BACKPAEGER แบกเป้เกอร์" เพจของซันนี่ ยูทูบเบอร์สายลุยที่เน้นการเดินทางด้วยตัวเองในรูปแบบแบ็กแพ็กเกอร์ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 4.4 แสนคน ด้านยูทูปก็มีผู้ติดตามอีกกว่า 1 ล้านคน ได้ออกมาโพสต์ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการเจอพนักงานดุหรือแสดงกิริยาไม่ดีใส่ ระหว่างทำการ x ray กระเป๋าภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"พนักงานจุดเช็คกระเป๋า x ray สุวรรณภูมิมีแต่คนดุๆ ทำไมไม่อบรมเรื่องการสื่อสารและควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้"
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตและนักท่องเที่ยวเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ยืนยันว่าเคยประสบเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน พร้อมสะท้อนว่าแม้งานด้านความปลอดภัยจะเป็นเรื่องซีเรียส แต่พนักงานควรแยกแยะระหว่าง “ความเข้มงวด” กับ “ความก้าวร้าว”
นอกจากนี้ หลายความเห็นยังเรียกร้องให้ทาง ท่าอากาศยานไทย (AOT) เข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงทักษะการสื่อสาร (Soft Skills) ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เนื่องจากจุด X-ray ถือเป็นด่านหน้าสำคัญที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สุวรรณภูมิพยายามจะยกระดับสู่มาตรฐานสนามบินระดับโลก แต่กลับมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมพนักงานถูกร้องเรียนซ้ำซาก
สำหรับการเคลื่อนไหวของยูทูบเบอร์ชื่อดังในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสนามบินสุวรรณภูมิที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และต้องจับตาดูว่าทางต้นสังกัดจะมีการชี้แจงหรือวางมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องการสื่อสารของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่