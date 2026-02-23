xs
xsm
sm
md
lg

“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตาก – “เช็ค สุทธพงษ์ ธรรมวุฒิ” ร่วมจัดกิจกรรมเดินดอยระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ให้กับ รพ.สต.เซหนะเดอลู่ บ้านมอโก้โพคี หมู่ที่ 2 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หลังอาคารเดิมเป็นอาคารไม้เก่าแก่หลายสิบปี มีสภาพคับแคบ ชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว และไม่สามารถรองรับภารกิจด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นได้

รพ.สต.เซหนะเดอลู่ ถือเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงของหมู่บ้านมอโก้โพคี และเป็นหนึ่งใน รพ.สต.ที่สูงที่สุดในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ปัจจุบันประสบข้อจำกัดด้านสถานที่และความปลอดภัย ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชายแดน

กิจกรรมเดินดอยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้แนวคิด “ก้าวเล็ก ๆ ของคนเล็ก ๆ” เพื่อเปิดโลกความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข และสะท้อนปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สังคมได้รับรู้ รายได้จากการบริจาคจะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร รพ.สต.เซหนะเดอลู่ แห่งใหม่ รวมถึงต่อเติมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลท่าสองยาง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบ “เพื่อเติมใจให้ชายแดน” บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่ 020-4-80159-670
การเดินครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการระดมทุน แต่ยังเป็นการจุดประกายให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ชายขอบ และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนอย่างยั่งยืน


























“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก
“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก
“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก
“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก
“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก
+9