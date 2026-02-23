“เช็ค สุทธพงษ์” เดินดอยระดมทุน สร้าง รพ.สต.เซหนะเดอลู่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนชายแดน จ.ตาก

ตาก – “เช็ค สุทธพงษ์ ธรรมวุฒิ” ร่วมจัดกิจกรรมเดินดอยระดมทุนเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ให้กับ รพ.สต.เซหนะเดอลู่ บ้านมอโก้โพคี หมู่ที่ 2 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก หลังอาคารเดิมเป็นอาคารไม้เก่าแก่หลายสิบปี มีสภาพคับแคบ ชำรุดทรุดโทรม หลังคารั่ว และไม่สามารถรองรับภารกิจด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นได้
รพ.สต.เซหนะเดอลู่ ถือเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงของหมู่บ้านมอโก้โพคี และเป็นหนึ่งใน รพ.สต.ที่สูงที่สุดในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ปัจจุบันประสบข้อจำกัดด้านสถานที่และความปลอดภัย ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชายแดน
กิจกรรมเดินดอยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้แนวคิด “ก้าวเล็ก ๆ ของคนเล็ก ๆ” เพื่อเปิดโลกความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข และสะท้อนปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สังคมได้รับรู้ รายได้จากการบริจาคจะนำไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร รพ.สต.เซหนะเดอลู่ แห่งใหม่ รวมถึงต่อเติมหลังคาอาคารแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลท่าสองยาง
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลท่าสองยางเพื่อชนชายขอบ “เพื่อเติมใจให้ชายแดน” บัญชีธนาคารออมสิน เลขที่ 020-4-80159-670
การเดินครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการระดมทุน แต่ยังเป็นการจุดประกายให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ชายขอบ และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตคนชายแดนอย่างยั่งยืน