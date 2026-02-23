ชาวเน็ตประสานเสียง! ค้าน AOT ขึ้นค่าสนามบิน 1,120 บาท หลังเพจดังตีแผ่ความจริงสุวรรณภูมิ บริหารจัดการสุดเพลีย-ปล่อยคนมักง่ายพ่นควันบุหรี่ท้าป้ายห้าม

จ่ายแพงขึ้นแต่บริการเท่าเดิม? เมื่อ AOT เตรียมขยับค่าธรรมเนียมสนามบินพุ่งเป็น 1,120 บาท แต่เพจดัง 'Jasonland แดนกิมจิ' สวนกลับทันควัน แฉยับสภาพจริงสุวรรณภูมิที่สวนทางมาตรฐานโลก ทั้งปัญหาควันบุหรี่คลุ้ง-ตาชั่งที่ต้องหยอดเหรียญหน้าเซเว่น จี้บริหารกำไรมหาศาลมาซ่อมเพดานรั่วและกระเบื้องแตกให้สมกับเป็นประตูสู่ไทยก่อนรีดเงินเพิ่ม
จากกรณี AOT ประกาศปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (PSC) เป็น 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69 นี้ ด้านผู้บริหารแจงจำกัดเฉพาะเส้นทางต่างประเทศเพื่อระดมทุนยกระดับสนามบินสู่มาตรฐานโลก ขณะที่ชาวเน็ตหวั่นตั๋วเครื่องบินแพงซ้ำเติมค่าครองชีพ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 ก.พ. เพจดัง "Jasonland แดนกิมจิ" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.4 แสนคน ออกมาโพสต์ข้อความ เรียกร้องให้สนามบินสุวรรณภูมิเร่งพัฒนาสนามบินให้สมกับเป็น "ประตูสู่ประเทศไทย" มากกว่าการโชว์ผลประกอบการแต่สวนทางกับประสบการณ์จริงของผู้ใช้งาน โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"อีกหนึ่งปัญหาที่แก้ไม่ได้ หรือไม่ได้แก้ไม่รู้ ของสนามบินสุวรรณภูมิ คือการบริหารจัดการที่สูบบุหรี่ตรงอาคารผู้โดยสารขาออก ลงรถจะไปเช็คอิน คือแบบ “ปอดใหม่ใกล้ฉันมาก!!”
อิพวกสูบก็ไม่สนสี่สนแปด ไม่ดูป้ายห้ามสูบเลย ห้องสูบบุหรี่มีไม่ไป มักง่าย ส่วนสนามบินก็บ้า มีห้องสูบุหรี่แค่ห้องสองห้อง คือบ้าชิบหาย
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ไม่สนใจที่จะดูแลตรงนี้!!! ปล่อยปะละเลย ผู้โดยสารที่ไม่สูบบุหรี่คือต้องมารับกรรมกับความมักง่ายของคนพวกนี้ และการบริหารจัดการที่ห่วยแต่ และไม่เด็ดขาดของสนามบิน!!!
AOT Official ก่อนจะสร้างส่วนต่อขยาย บริหารจัดการเรื่องพวกนี้ก่อนจร้า ห้องน้ำ กระเบื้องพื้นที่แตกๆ ไฟที่มันมืด เพดานที่มันรั่ว จัดการให้ดีก่อนจร้าาา ภาษีค่าสนามบินเก็บได้ แต่ใช้ให้คุ้มหน่อย
ขอบ่นหน่อนเถอะ ไม่ไหวแล้วจริงๆ เอาจริงๆ คือถ้าจะให้บ่น 365 วันคงไม่พอ
ตาชั่ง คือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ทุกสนามบินเกือบทั้วโลกมี แต่…”สนาบินสุวรรณภูมิ มีแบบหลบซ่อน!!! ตรงที่โหลดกระเป๋าน้ำหนักเกิน มีกี่คนที่รู้??? ” ถ้าอยากชั่งง่ายๆไปจร้าา หยอดเงินหน้า 7-11 มีให้หยอด!! ที่จัดสัมภาระกับตาชั่งอยู่คนละขั้วโลก อันนี้คืออีกเรื่องที่่ขัดใจมาก!! เพราะมันคือสิ่งที่ควรมีแบบสุดๆ “โชว์ผลประกอบการ = เก็ยภาษีสนามบินแล้วไม่ทำอะไรงี้หรอ”
ในภาพคือสนามบินอินชอน T2 ที่มีตาชั่งที่ชั่งไว้ทั้งน้ำหนัก และวัดขนาดกระเป๋าได้ด้วย ไว้บริการผู้โดยสาร อย่างทั้วถึง แบบไม่ต้องวิ่งตามหาและเสียเงิน
ก่อนจะเก็บภาษีเพิ่ม รบกวนเจียดกำไรจากผลประกอบการมาพัฒนาสนามบินให้สมกับ“ประตูสู่ประเทศไทย”บ้างเถอะครับ ในฐานะผู้ใช้บริการสนามบินปีหนึงหลายสิบครั้ง!!"