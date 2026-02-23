สัตวแพทยสภาออกแถลงการณ์ กรณี "สีดอหูพับ" เสียชีวิต ย้ำตรวจสอบตามหลักวิชาการ

สัตวแพทยสภา ออกแถลงการณ์กรณีการเสียชีวิตของช้างสีดอหูพับ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านจรรยาบรรณ ย้ำยึดหลักความโปร่งใสและวิชาการ หากพบฝ่าฝืนมาตรฐานสัตวแพทย์ เตรียมดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที
วันนี้ (23 ก.พ.) เพจ “สัตวแพทยสภา“ ออกหนังสือแถลงการณ์กรณีการเสียชีวิตของช้าง “สีดอหูพับ” ระหว่างการเคลื่อนย้าย
ระบุว่า ”ตามที่ปรากฏข่าวการเสียชีวิตของช้าง “สีดอหูพับ” ระหว่างการเคลื่อนย้าย ซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของหน่วยงานที่มีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ และเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความห่วงใย และข้อสงสัยจากสังคมในวงกว้างนั้น
สัตวแพทยสภา ในฐานะองค์กรกำกับดูแลมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวแพทย์ ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านจรรยาบรรณ โดยยึดหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภาจะดำเนินการตามกระบวนการทางจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพ เป็นสำคัญ
สัตวแพทยสภาขอยืนยันว่า การยึดมั่นในหลักวิชาการ และความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหลักการสำคัญสูงสุดของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ และจะรายงานความคืบหน้าให้สาธารณชนทราบ ตามความเหมาะสม”