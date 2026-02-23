'ป๊อก บ้านปูน' คอนเฟิร์มกลางไลฟ์ 'อาจารย์สกล' อำลาหมอนทองวิทยาคมแน่นอน 100% ย้ำลูกชายอย่าลืมที่มา

'ป๊อก บ้านปูน' คอนเฟิร์มข่าวช็อกวงการขาสั้น อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ ลาทีมหมอนทองวิทยาคมแน่นอนแล้ว หลังเจ้าตัวยันจริงร้อยเปอร์เซ็นต์กลางไลฟ์ จับตาก้าวต่อไปของยอดโค้ชและทิศทางของทีมหลังจากนี้!
กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลนักเรียนทันที เมื่อ “ป๊อก บ้านปูน” คุณพ่อของ “น้องแต๊งกิ้ว ” นักเตะตัวเก่งทีมหมอนทองวิทยาคม ออกมาไลฟ์สดและโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันข่าวช็อกว่า “อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ” ยอดโค้ชระดับตำนาน เตรียมยุติบทบาทการคุมทัพหมอนทองฯ อย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่แฟนบอลและผู้ปกครองเริ่มตั้งข้อสงสัยถึงอนาคตของทีม โดยในระหว่างการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของ “ป๊อก บ้านปูน” คุณพ่อของ ปัณณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ แข้งหมายเลข 14 ของทีมหมอนทองวิทยาคม ได้ถูกตั้งคำถามถึงกระแสลือการลาออกของโค้ชคนดัง ซึ่งเจ้าตัวได้ตอบกลับอย่างชัดเจนว่า “เป็นเรื่องจริง 100%” แม้จะยังไม่สามารถลงรายละเอียดถึงสาเหตุเบื้องหลังได้ในขณะนี้
นอกจากนี้ “ป๊อก บ้านปูน” ยังได้เคลื่อนไหวผ่านโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อเตือนสติลูกชายและเหล่านักเตะในทีม โดยเน้นย้ำถึงเรื่องความกตัญญูว่า
“ศิษย์มีครู ศิษย์พ่อครู สกล เกลี้ยงประเสริฐ... กตัญญู รู้คุณ อยู่ที่ไหน ใครก็รัก จงจำไว้นะไอ้นู๋ มีที่ไป อย่าลืมที่มา เดินหน้า พัฒนา กันต่อไป...”
การตัดสินใจอำลาทีมของอาจารย์สกลในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีมหมอนทองวิทยาคม เนื่องจากอาจารย์สกลถือเป็นฟันเฟืองหลักที่สร้างชื่อเสียงและวางรากฐานให้กับทีมมาอย่างยาวนาน โดยหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่า “สถานีต่อไป” ของยอดโค้ชรายนี้จะเป็นที่ใด และทิศทางของทีมหมอนทองวิทยาคมจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังขาดแม่ทัพคนสำคัญ