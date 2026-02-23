Meta สั่งปิด Messenger.com เมษายนนี้! บีบผู้ใช้พีซีกลับเข้าถ้ำ Facebook

เตรียมบอกลา Messenger.com! Meta สั่งยุติบริการหน้าเว็บแยกส่วน เมษายนนี้ พร้อมบีบผู้ใช้พีซีกลับเข้าหน้า Facebook หลัก งานนี้กลุ่มแชทโดยไม่มีบัญชีเฟซบุ๊กมีหนาว เพราะทางเลือกเหลือเพียงแค่หน้าจอมือถือ หรือต้องยอมเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น
ยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียเดินหน้ายุบแพลตฟอร์มซ้ำซ้อน เตรียมยุติบริการเว็บไซต์ Messenger เวอร์ชันแยกส่วน (Standalone) ภายในเดือนเมษายน 2569 นี้ หลังทยอยยกเลิกแอปฯ บน Windows และ Mac ไปก่อนหน้า มุ่งกลยุทธ์รวมศูนย์บริการ (Consolidation) ลดภาระดูแลระบบ
รายงานระบุว่า ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป ผู้ใช้งานที่เคยเข้าแชทผ่าน Messenger.com จะถูกเปลี่ยนเส้นทาง (Redirect) ไปยังหน้า facebook.com/messages โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการรวมส่วนติดต่อสื่อสารเข้ากับหน้าเว็บหลักของ Facebook ตามเดิม โดยปัจจุบัน Meta ได้เริ่มขึ้นประกาศแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์หลักเพื่อให้ผู้ใช้เตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงแล้ว
ประเด็นที่น่าจับตามองคือ กลุ่มผู้ใช้งานที่สมัคร Messenger โดยไม่มีบัญชี Facebook หรือผู้ที่ปิดบัญชี Facebook ไปแล้วแต่ยังคงใช้งานแชทอยู่ จะเผชิญกับข้อจำกัดครั้งใหญ่ โดยมีทางเลือกเพียง 2 ทางคือ:
1.ยอมกลับไปเปิดใช้งานบัญชี Facebook เพื่อให้สามารถแชทผ่านเบราว์เซอร์บนพีซีได้ต่อ
2.ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (iOS/Android) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แม้ประวัติการสนทนาจะยังคงอยู่ครบถ้วน แต่การตัดช่องทางเข้าถึงบนพีซีแบบแยกต่างหาก ถือเป็นการลดทอนความสะดวกสบายของผู้ใช้งานกลุ่มนี้อย่างมีนัยสำคัญ
นักวิเคราะห์มองว่าความเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงนโยบาย "การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด" ของ Meta โดยการตัดระบบที่ซ้ำซ้อนและมีสถิติการใช้งานลดลงออกไป เพื่อทุ่มงบประมาณไปพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ ในแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพมากกว่า
นอกจากนี้ การเสริมเขี้ยวเล็บให้ WhatsApp Web ด้วยฟีเจอร์โทรออกและวิดีโอคอลในช่วงที่ผ่านมา อาจเป็นสัญญาณว่า Meta กำลังพยายามผลักดันให้ผู้ใช้งานบนพีซีที่เน้นการสื่อสารเป็นหลัก ย้ายไปอยู่บนระบบนิเวศของ WhatsApp แทน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มที่ทำรายได้และมีอัตราการเติบโตที่ชัดเจนกว่าในอนาคต