"สุเมธ" เลขาฯ สหภาพสื่อฯ ออกจดหมายเตือนนักข่าวภาคสนาม ระวังผิดกฎหมายเลือกตั้ง-ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

“สุเมธ สมคะเน” เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่อนจดหมายเปิดผนึกเตือนสติคนข่าวภาคสนาม ระวังตกเป็นจำเลยสังคมและกฎหมาย ชี้การถ่ายภาพเจาะจงลายมือชื่อและลำดับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็น “ความผิดอาญาเฉพาะตัว” ย้ำชัดอ้างทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ได้ หากถูกฟ้องร้องเสี่ยงกลายเป็นแพะรับบาปแทนองค์กร
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวอาวุโส และ เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย นายสุเมธ สมคะเน ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว ออกจดหมายเตือนสติเพื่อนร่วมวิชาชีพเกี่ยวกับการทำข่าวเลือกตั้ง แนะนำขอให้ใช้ความระมัดระวังในการทำหน้าที่ ไม่ล้ำเส้นจนกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเสียเอง เว้นแต่ต้นสังกัดจะยืนยันพร้อมรับผิดชอบทางกฎหมายแทนอย่างชัดเจน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องคนทำงานข่าวภาคสนาม
ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งที่เป็นความลับและไม่เป็นความลับ ผมจะไม่ถกเถียงนะครับว่า การมี QR Code และ Bar Code บนบัตรเลือกตั้ง จะทำให้การลงคะแนนเป็นความลับหรือไม่ เพราะนั่นเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัย ผมไม่ขอก้าวล่วง
แต่สิ่งที่ ผมอยากจะพูดถึง คือ การทำหน้าที่สื่อมวลชน ของพี่น้องนักข่าวภาคสนามกับการเลือกตั้ง อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ คิดว่า พี่น้องคนทำข่าวภาคสนามส่วนใหญ่ ที่ทำข่าวเลือกตั้งกันมานานน่าจะมีความรู้กันพอสมควร โดยเฉพาะ การทำข่าวอย่างไร ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รายงานข่าวอย่างไรไม่ให้เป็น "การกระทำผิดกฎหมาย" ซะเอง
จริงอยู่ การทำหน้าที่ "แสวงหาข้อเท็จจริง" ตามกระบวนการทำข่าวสืบสวนสอบสวน เป็นการทำหน้าหนึ่งของสื่อมวลชน แต่ การถ่ายภาพโคลสอัพให้เห็น "ลายมือชื่อผู้ออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง" เห็น"เลขลำดับผู้มีสิทธิออกเสียง" ซึ่งเป็น "ความ
ลับตามกฎหมายเลือกตั้ง" มานำเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณะ
กรณีนี้ "เป็นความผิดอาญาเฉพาะตัว" นะครับพี่น้อง เราไม่สามารถอ้างทำหน้าที่ "สื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ" ได้นะครับ เพราะข้อมูลที่เรามาเปิดเผย มันเป็นความลับส่วนบุคคล เป็นความลับตามกฎหมายเลือกตั้ง ประชาชนผู้ที่ถูกละเมิดสามารถฟ้องร้องเอาผิดผู้ที่เอาข้อมูลมาเปิดเผยได้
พี่น้องบางคนอาจตั้งคำถามผมได้ ว่า รับงานใครมาข่มขู่ปิดปากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือเปล่า? สงสัยได้ ถามได้ ก็บอกตรงนี้ ตรงตรงว่า ไม่มีหรอกครับ เพียงแต่ผมกลัว กลัวว่า จะมีพี่น้องคนทำข่าวภาคสนามกลายเป็นแพะรับบาป ตกงานสังเวยเรตติ้งให้องค์กรต้นสังกัดอย่างไร้ประโยชน์ โดยไม่มีใครยื่นมือช่วยเหลือ แบบทุกครั้งที่มีข่าวและการเกิดเหตุฟ้องร้องว่า นักข่าวล้ำเส้น นักข่าวละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
กี่เคสแล้ว ที่นักข่าวภาคสนามต้องมาเป็นแพะรับบาปทางกฎหมาย แทน บก. แทน หัวหน้าข่าวผู้สั่งการ เชื่อว่า พี่น้องคนข่าวภาคสนามต่างรู้ดี แต่ ถ้า สำนักข่าวใด มี บรรณาธิการข่าว ผู้อำนวยการข่าว หัวหน้าข่าว ผู้กล้าหาญ ผู้มีรายได้ต่อเดือนเป็นแสนบาท พร้อมออกมายืดอกรับผิดทางกฎหมายแทน พี่น้องผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่ง พี่น้องก็ทำตามคำสั่งไปเถอะครับ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพ
นายสุเมธ สมคะเน
เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย"