เยาวชนทั่วประเทศรวมพลังศิลป์ สู่การต้านภัยยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมอบรางวัลประกวดภาพ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” รวม 85,500 บาท

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระเมตตาจากฟ้า สู่ศรัทธากองทุนแม่” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสะท้อนพลังชุมชนตามแนวทาง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
การประกวดครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 122 คน จาก 3 ระดับการศึกษา ได้แก่ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.) ชิงเงินรางวัลรวม 85,500 บาท โดยมี พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานมอบรางวัล
รางวัลชนะเลิศในแต่ละระดับ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ผลการประกวด
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ
• ด.ญ.อธิชา รักเสน โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
• ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
• ด.ช.อัครเดช สุขแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
• ด.ญ.อรินดา นนทแก้ว โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
• ด.ญ.นิชาภา ศิริเวช โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
• ด.ญ.จิดดา รัตนจันทร์ โรงเรียนวัดรวก กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ
• ด.ญ.สุธิชา แซ่ตั้ง โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
• ด.ญ.ชญารัสย์ ญาณะวาณิชย์ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
• ด.ญ.นภัสนันท์ ยงเยื้องพันธ์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จังหวัดปทุมธานี (5,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
• ด.ช.นิธิพัฒน์ กลีบสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
• ด.ช.ศิลสรัล ศรีปิติโรจน์ โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
• ด.ญ.มุกตาภา รวดเจริญ โรงเรียนแสงอรุณ กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
ระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา (ปวช.)
รางวัลชนะเลิศ
• น.ส.ณิชา เนียมกำเนิด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (10,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1
• น.ส.ธารมณี เทียมทะนงค์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี (7,500 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2
• น.ส.ธัญญารัตน์ ผ่องใสฤทธิรงค์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ (5,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย
• น.ส.อริสรา ศิริเวช โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตร
• น.ส.พิมพิสุทธิ์ ชูติวัตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร (2,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตร
• น.ส.กุลธิดา วาจา โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก (2,000 บาท)พร้อมเกียรติบัตร
การตัดสินครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยาเสพติด ผู้ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะร่วมพิจารณา โดยผลงานของเยาวชนไม่เพียงสะท้อนความงดงามเชิงศิลป์ หากยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในพลังของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานเด่นจะจัดแสดง ณ สำนักงาน ป.ป.ส.เพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจและสืบสานพระเมตตา สู่การสร้างสังคมไทยที่เข้มแข็งและปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป