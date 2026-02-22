สภาทนายความประณามเหตุใช้อาวุธปืนขัดขวางบังคับคดีสุราษฎร์ฯ จี้เร่งจับผู้ก่อเหตุ

สภาทนายความฯ ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไล่ยิง-ข่มขู่ทนายความและเจ้าพนักงานบังคับคดี ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาศาลในพื้นที่ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
วันนี้ (22 ก.พ.) เพจ “สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้ออกแถลงการณ์โดย ดร.ธนพล คงเจี้ยง นายกสภาทนายความ กรณีเหตุใช้อาวุธปืนขัดขวางการบังคับคดีในพื้นที่หมู่ 13 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แถลงการณ์ระบุว่า จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ระหว่างการเข้าปฏิบัติหน้าที่บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล ซึ่งเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้ว ได้มีบุคคลใช้อาวุธปืนไล่ยิงและข่มขู่ทนายความและเจ้าพนักงานบังคับคดี จนเจ้าหน้าที่ต้องหลบหนีเพื่อความปลอดภัย
สภาทนายความฯ แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมประณามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรงที่สุด โดยชี้ว่าการใช้ความรุนแรงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย มิใช่เพียงการกระทำผิดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นการท้าทายอำนาจศาล และบั่นทอนหลักนิติรัฐ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย
แถลงการณ์ยังระบุว่า การบังคับคดีเป็นขั้นตอนตามกฎหมายภายใต้คำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว การขัดขวางด้วยอาวุธปืนย่อมเข้าข่ายความผิดอาญาร้ายแรง และถือเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยรวม
ทั้งนี้ นายกสภาทนายความได้เรียกร้องให้
1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2.เพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ทนายความและเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่
3.กำหนดแนวทางป้องกันมิให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต
พร้อมยืนยันว่าสภาทนายความจะยืนหยัดเคียงข้างทนายความผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน และจะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของวิชาชีพ และความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรม