อดีตข้าราชการวัย 75 เจอโอ้กะจู๋ปลอมหลอกลงทุน สูญเงินเกือบ 24 ล้าน

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ตร. เผยเคสหลอกลงทุนครั้งใหญ่ อดีตข้าราชการวัย 75 ปี เจอมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นร้านอาหารชื่อดัง "โอ้กะจู๋" หลอกลงทุน สูญเงินรวมกว่า 23.8 ล้านบาท
วันนี้ (22 ก.พ.) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยคดีหลอกลงทุนครั้งใหญ่ พบผู้เสียหายรายหนึ่ง เป็นอดีตข้าราชการ เพศชาย วัย 75 ปี หลงเชื่อโฆษณาในแอปพลิเคชัน Line ที่แอบอ้างชื่อแบรนด์ร้านอาหารชื่อดัง "โอ้กะจู๋" ชักชวนร่วมลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง มีโค้ชประกบตัวต่อตัว สุดท้ายสูญเงินรวมกว่า 23.8 ล้านบาท
โดยมีกลโกงที่มิจฉาชีพใช้ เริ่มจากสร้างความเชื่อใจ ให้ถอนเงินกำไรก้อนเล็กได้ในระยะแรก ขณะเดียวกันยังมีระบบปลอม โดยสร้างกราฟเทรดและเว็บไซต์ปลอมเพื่อแสดงตัวเลขกำไรเสมือนจริง ก่อนใช้อุบายโอนเพิ่ม เมื่อจะถอนเงินก้อนใหญ่ จะอ้างว่าต้องจ่ายภาษี หรือค่าปรับ จนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปถึง 45 ครั้ง
สำหรับวิธีป้องกันก่อนตกเป็นเหยื่อ ให้ใช้แอปพลิเคชัน "SEC Check First" ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบรายชื่อบริษัทและผู้แนะนำการลงทุนว่าได้รับอนุญาตจริงหรือไม่ พร้อมกับตรวจสอบบัญชีรับโอน ต้องเป็น "บัญชีชื่อบริษัท" ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากเป็นชื่อบุคคลธรรมดา คือมิจฉาชีพแน่นอน และโปรดระวังแอปฯ ปลอม แม้จะอยู่ใน App Store หรือ Google Play ก็อาจเป็นแอปฯ ที่มิจฉาชีพสร้างเลียนแบบขึ้นมาได้ หากพบความผิดปกติหรือสงสัยว่าถูกหลอก แจ้งเหตุแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1441 ตลอด 24 ชั่วโมง