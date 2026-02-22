สว.หางานมาทางนี้ แมคโดนัลด์รับพนักงานประจำร้าน อายุ 50 ปีขึ้นไป

ร้านแมคโดนัลด์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครงานสำหรับวัยอิสระ 50 ปีขึ้นไป หรือวัยเกษียณ มาร่วมงานในตำแหน่งพนักงานประจำร้าน ทำงานเป็นทีม รับออเดอร์ เตรียมอาหาร ดูแลลูกค้า รักษาความสะอาด เปิดวอล์กอินที่ออฟฟิศ วันจันทร์ที่ 23 ก.พ. 69 บ่ายโมงตรง
วันนี้ (22 ก.พ.) ปัจจุบันการจ้างงานผู้สูงอายุในไทยกำลังเติบโตเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยเน้นตำแหน่งงานในภาคบริการ ค้าปลีก และช่างฝีมือ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ และบรรเทาภาระงบประมาณภาครัฐด้านสวัสดิการชราภาพในระยะยาว ที่สำคัญ ยังเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางวิชาชีพ ทำให้สถานประกอบการหลายแห่ง โดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือห้างบางแห่ง หันมาจ้างผู้สูงอายุทำงาน
ล่าสุด บริษัท แมคไทย จำกัด หรือร้านแมคโดนัลด์ ประเทศไทย เปิดรับสมัครงานสำหรับวัยอิสระ 50 ปีขึ้นไป หรือวัยเกษียณ มาร่วมงานในตำแหน่งพนักงานประจำร้าน McDonald's ทำหน้าที่รับออเดอร์ เตรียมอาหาร ดูแลลูกค้า รักษาความสะอาด โดยทำงานเป็นทีม เหมาะสำหรับวัยเกษียณ ผู้ที่อยากมีรายได้เสริม และอยากใช้เวลาว่างให้มีคุณค่า โดยเปิดรับสมัครแบบวอล์กอิน ในวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. 2569 เวลา 13.00-17.00 น. ที่อาคารบิ๊กซี ราชดำริ ชั้น 5 (ออฟฟิศแมคโดนัลด์)
สำหรับสาขาในกรุงเทพฯ ค่าจ้างเริ่มต้นชั่วโมงละ 50 บาท ทำงานขั้นต่ำ 4 วันต่อสัปดาห์ วันละ 5 ชั่วโมง โดยการทำงานและการจัดตารางกะ เป็นไปตามที่ผู้จัดการร้านกำหนด สวัสดิการประกอบด้วย อาหาร 2 มื้อ ทุกวันทำงาน อบรมทักษะการทำงานในร้านอาหาร ชุดปฏิบัติการมาตรฐาน ประกันสุขภาพ โบนัสรายเดือนและสวัสดิการอื่นๆ