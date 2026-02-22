ไม่รอด! เด็กแว้นพัทลุงซิ่งตี 3 เจอตำรวจตามจับ ยึดรถได้ 19 คัน

สภ.เมืองพัทลุงโชว์ผลงานจับกุมวัยรุ่นรวมกลุ่มแว้นซิ่งก่อความเดือดร้อนรำคาญตอนตีสาม ตรวจยึดรถหนีเข้าไปในพงหญ้าข้างทางได้ 19 คัน
วันนี้ (22 ก.พ.) เฟซบุ๊ก สภ.เมืองพัทลุงโพสต์ภาพผลการปฏิบัติงานจับกุมเด็กแว้น พร้อมข้อความระบุว่า "ฉันมาทำอะไร? ที่นี่! วัยรุ่นรวมกลุ่มแว้น ซิ่งรถ ขี่รถหนีตำรวจเข้าดงหญ้า ตรวจยึด 19 คัน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่พักอาศัยติดถนน บริเวณใกล้เคียง และผู้ใช้รถใช้ถนน
ตี 3 ไม่หลับไม่นอน ตำรวจเมืองพัทลุง ตรวจยึดรถแว้น รถซิ่ง 19 คัน 20 ก.พ. 2569 เวลา 03.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.เมืองพัทลุง พ.ต.ท.ฮากีม หมัดอาด้ำ รอง ผกก.ป.เมืองพัทลุงควบคุมการปฏิบัติ พ.ต.ท.ณัฐศิษฎ์ ชูเพชร สวป.สภ.เมืองพัทลุง สารวัตรเวรฯ พ.ต.ท.ปรเมศร์ เกตุนิ่ม สวป.(ชสอ.) สภ.เมืองพัทลุง ร.ต.อ.จักรฤษณ์ บุญโยม รอง สว.จร.สภ.เมืองพัทลุง ร.ต.อ.สงกรานต์ จันทร์แก้ว รอง สวป. พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการป้องกันการแข่งรถในทางร่วมกันตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวน 19 คัน"