ทหารเกณฑ์ตายหลังถูกสั่งขัง อึ้งเจอช้อนสั้นปนอยู่ในเถ้ากระดูก

พลทหารสังกัดกรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี เสียชีวิตหลังถูกสั่งขัง 10 วันเพราะลากลับบ้านเกินกำหนด ผงะตอนเผาศพเจอช้อนสั้นปนอยู่กับกระดูก วอนกองทัพบกชี้แจงข้อกังขา และทำความจริงให้ปรากฏ
วันนี้ (22 ก.พ.) เฟซบุ๊ก "น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต-Nitchanan Wangkahat" โพสต์ข้อความระบุว่า
พิกัด : ทบ. โดยกรมปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จ.ปราจีนบุรี
พลทหาร เพชรัตน์ กำลังยิ่ง อายุ 22 ปี เสียชีวิต 11 พ.ย. 68
ถูกทำโทษ : ลากลับบ้านเกินกำหนด ถูกสั่งขังที่เรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 12 15 วัน เสียชีวิตวันที่ 10 ในเรือนจำ
เกิดอาการล้มลง ชักเกร็ง แล้วหมดสติ เพื่อนผู้ต้องขังปฐมพยาบาล แล้วนำส่งโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ คุณหมอแจ้งว่าคนไข้ไม่มีชีพจรแล้ว
อัยการเลยส่งศพผ่าชันสูตรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์แจ้งว่ากล้ามเนื้อหัวใจโตผิดปกติแบบคั่งเลือด
ข้อสังเกตและข้อสงสัยของ ญาติ
1. มุมกล้องตรงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่คนวิ่งเข้าช่วยเหลือ
2. ผู้ต้องขังที่ถูกเรียกสอบ 2 ใน 9 ให้การไม่สอดคล้องกัน และวิธีทำ CPR ไม่ถูกต้อง
3. หลังจากเหตุการณ์นิ่งลงมีการเคาะระฆังส่งสัญญาณให้ผู้คุมเข้ามาเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล
4. ถึงโรงพยาบาลหมอบอกเสียชีวิตแล้ว อัยการถามเสียชีวิตตอนไหนที่ไหน ไม่มีใครตอบ
5. ให้ญาติออกไปคุยอีกห้องแล้วก็กลับมาที่ห้องเดิม มีการทำอะไรกับศพ
6. ก่อนเผาศพ สัปเหร่อเคลียร์ร่างกาย ใช้ไม้เคาะ เหมือนมีอะไรอุดอยู่ด้านในแข็งๆ ในปาก แต่สัปเหร่อไม่ได้ล้างค้างอ้าปากดู สัปเหร่อได้แต่สงสัย
7. หลังเผาศพ ตรงกระดูกเจอช้อนสั้นปนอยู่กับกระดูก กำลังหาทางส่งตรวจ DNA ที่ช้อน ญาติไม่อยากให้ผ่านร้อยเวร ญาติกังวลไม่มั่นใจผลการตรวจ ใครพอจะแนะนำสถานที่ไหนช่วยแจ้งมาด้วย
8. ใบเอกซเรย์ไม่มีให้ดู ว่ามีอะไรในร่างกายไหม บอกแค่ผลชันสูตร
9. การพูดคุยในไลน์กลุ่มทหารบอกว่ามีการซ้อมหมู จึงทำให้เสียชีวิต เพราะที่เรือนจำแห่งนี้
10. ญาติรอใบประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล
11. ขอให้กองทัพบกชี้แจงข้อกังขา และ ทำความจริงให้ปรากฏ
12. ขอให้สื่อช่วยเกาะติดตามเคสนี้ช่วยครอบครัว พลทหาร เพชรัตน์ กำลังยิ่ง ด้วย
ญาติอนุญาตให้โพสต์รูปออกสื่อเปิดหน้า และเปิดเผยเอกสารของพลทหาร เพชรัตน์ กำลังยิ่ง ได้