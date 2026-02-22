xs
พระราชินี ทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชาย รอบชิงเหรียญทองแดง ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569



เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.15 น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมพาเลซ (Palace Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ ไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชาย รอบชิงเหรียญทองแดง ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026 ระหว่างทีมชาติสโลวาเกีย กับทีมชาติฟินแลนด์ ณ สนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง มิลาโน ซานตา จูเลีย ไอซ์ฮอกกี้ อารีนา เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฯ โดยเมื่อจบการแข่งขันทีมชาติฟินแลนด์ชนะการแข่งขัน คว้ารางวัลเหรียญทองแดงฮอกกี้น้ำแข็งชาย ในมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2026














