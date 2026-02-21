xs
เตือนสายแช่! "Mr.Oe" ชี้ระเบียงคอนโดรับน้ำหนักได้จำกัด หวั่นวางอ่างน้ำทำโครงสร้างร้าว-น้ำรั่วใส่เพื่อนบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'Mr.Oe' ผู้เชี่ยวชาญอสังหาฯ ออกโรงเตือนชาวคอนโดรับหน้าร้อน ระวังการวางอ่างน้ำใส่น้ำแข็งแช่บนระเบียง ชี้เสี่ยงแบกน้ำหนักเกินขีดจำกัดถึง 1 ตัน ทำโครงสร้างร้าว-น้ำรั่วซึมใส่ห้องข้างล่าง ย้ำระเบียงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นสระว่ายน้ำ

วันนี้ (21 ก.พ.) "Mr.Oe" ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนชาวคอนโด เรื่องการ "วางอ่างน้ำบนระเบียงคอนโด" ในช่วงหน้าร้อน ชี้ ระเบียงอาจไม่ถึงขั้นถล่มทันที แต่จะเกิด รอยร้าว (Crack) และทำให้น้ำรั่วซึมลงไปสร้างความเดือดร้อนให้ห้องข้างล่าง ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า

"เข้าหน้าร้อนแล้ว มีเรื่องที่ต้องเตือน….ระเบียง คอนโดส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักเยอะ อย่าหาทำ เอาอ่างน้ำมาวางที่ระเบียงใส่น้ำเต็มอ่าง โรยน้ำแข็งนอนแช่เหมือนคลิปที่แพร่กันในโซเชียล

อ่างเป่าลม หรืออ่างพลาสติก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ใส่น้ำสูง 50 ซม จะมีน้ำหนักเท่ากับ 1 ตัน ยัง ไม่รวมน้ำหนักคนแช่

ระเบียงมาตรฐานส่วนมากออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้แค่ 250-350 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรเท่านั้น ก่อนจะทำเช็คก่อนว่าเขาออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ไหม พังขึ้นมามันไม่ได้ซวยเราคนเดียวมันจะซวยห้องข้างล่างด้วย…

หากใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วรีบเอาน้ำออก แบบที่เจ้าของคลิปทำอาจจะไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าวางแช่ทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนอันตรายแน่นอน

เวลาพังมันไม่ถล่มลงมา แต่มันจะแครก และรั่ว น้ำจากระเบียงห้องที่พัง จะไหลลงมาห้องเพื้อนบ้านข้างล่าง

ขออนุญาตเจ้าของคลิปนำรูปมาประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ "