เตือนสายแช่! "Mr.Oe" ชี้ระเบียงคอนโดรับน้ำหนักได้จำกัด หวั่นวางอ่างน้ำทำโครงสร้างร้าว-น้ำรั่วใส่เพื่อนบ้าน

วันนี้ (21 ก.พ.) "Mr.Oe" ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนชาวคอนโด เรื่องการ "วางอ่างน้ำบนระเบียงคอนโด" ในช่วงหน้าร้อน ชี้ ระเบียงอาจไม่ถึงขั้นถล่มทันที แต่จะเกิด รอยร้าว (Crack) และทำให้น้ำรั่วซึมลงไปสร้างความเดือดร้อนให้ห้องข้างล่าง ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เข้าหน้าร้อนแล้ว มีเรื่องที่ต้องเตือน….ระเบียง คอนโดส่วนใหญ่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักเยอะ อย่าหาทำ เอาอ่างน้ำมาวางที่ระเบียงใส่น้ำเต็มอ่าง โรยน้ำแข็งนอนแช่เหมือนคลิปที่แพร่กันในโซเชียล
อ่างเป่าลม หรืออ่างพลาสติก ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ใส่น้ำสูง 50 ซม จะมีน้ำหนักเท่ากับ 1 ตัน ยัง ไม่รวมน้ำหนักคนแช่
ระเบียงมาตรฐานส่วนมากออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้แค่ 250-350 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรเท่านั้น ก่อนจะทำเช็คก่อนว่าเขาออกแบบมาให้รับน้ำหนักได้ไหม พังขึ้นมามันไม่ได้ซวยเราคนเดียวมันจะซวยห้องข้างล่างด้วย…
หากใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วรีบเอาน้ำออก แบบที่เจ้าของคลิปทำอาจจะไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าวางแช่ทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนอันตรายแน่นอน
เวลาพังมันไม่ถล่มลงมา แต่มันจะแครก และรั่ว น้ำจากระเบียงห้องที่พัง จะไหลลงมาห้องเพื้อนบ้านข้างล่าง
ขออนุญาตเจ้าของคลิปนำรูปมาประกอบเพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ "