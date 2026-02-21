ทหารเขมรตาย 1 หลังจุดไฟป่าสร้างสถานการณ์แต่ลมพัดกลับไหม้ตัวเอง กลุ่มเพื่อนไม่วายโดยผิดให้ไทย

ทหารกัมพูชาเสียชีวิตคากองเพลิง 1 นาย หลังจุดไฟป่วนทหารไทยใกล้ปราสาทตาเมือนธม แต่ลมพัดเปลวไฟย้อนกลับรุนแรง วิ่งหนีไม่ทันถูกไฟไหม้จนเกรียม เพื่อนทหารสบช่องป้ายสีฝั่งไทยหวังกลบความผิด
วันนี้(21 ก.พ.) เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force ได้โพสต์ภาพและรายงานเหตุการณ์ทหารกัมพูชา ชื่อ “เรียม เคือญ” เสียชีวิตในสภาพถูกเพลิงไหม้เกรียม ใกล้ชายแดนไทย บริเวณทางทิศใต้ของปราสาทตาเหมือนธม โดยสาเหตุเกิดจากความพยายามในการลักลอบจุดไฟเผาป่าเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวหน้า ทว่าเกิดกระแสลมพัดกรรโชกย้อนกลับอย่างรุนแรง ทำให้เปลวไฟลุกลามเข้าหาตัวจนไม่สามารถหลบหนีได้ทัน
รายงานระบุว่า มีการตรวจพบศพของผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (21 ก.พ.) ญาติรีบดำเนินการประกอบพิธีฌาปนกิจและเก็บอัฐิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม กลุ่มเพื่อนทหารในหน่วยเดียวกันได้พยายามสร้างข้อมูลบิดเบือนและป้ายสีทหารไทยว่าเป็นผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าในครั้งนี้ เพื่อปกปิดความผิดพลาดจากการกระทำของพวกตน โดยอ้างว่า “เรียม เคือญ” ขาดการติดต่อระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ก่อนถูกพบศพในภายหลัง
นอกจากนี้ กลุ่มทหารดังกล่าวยังได้มีการระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการระบุช่องทางบริจาคผ่าน QR Code ของเพื่อน และทิ้งหมายเลขติดต่อโดยตรง เพื่อขอรับความเมตตาจากประชาชนผู้ใจบุญในกรณีดังกล่าว