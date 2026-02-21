ผู้ว่าฯสตง.โชว์สกิลแต่งเพลง "ปณิธานคนตรวจเงิน" สัญญาจะปกป้องเงินแผ่นดิน ชาวเน็ตสวนกลับ “ตึกตัวเองตรวจเสร็จยัง?”

ผู้ว่าฯ สตง. โชว์สกิลแต่งเพลง "ปณิธานคนตรวจเงิน" แต่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถล่มยับ ถามหาผลงานรูปธรรมมากกว่าเสียงเพลง ถามจี้ “ตึกตัวเองถึงไหนแล้ว?” แถมสงสัยท่อนไหนมีพูดถึงความโปร่งใสของงบทำเพลงบ้างไหม?
วันนี้ (21 ก.พ.) เพจ “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน“ หรือ สตง. ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังปล่อยเพลง"ปณิธานคนตรวจเงิน" จนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียลตอนนี้
ซึ่งความพิเศษของเพลงนี้คือ นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ประพันธ์คำร้องด้วยตนเอง เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่และปกป้องเงินของแผ่นดิน
โดยมีเนื้อร้องว่า “สัญญาต่อท้องฟ้าและปวงชน พวกเราคนตรวจเงินให้คำมั่น ขอสืบสานปณิธานองค์ราชันย์ จับมือกันปกป้องเงินของแผ่นดิน หยาดเหงื่อของพี่น้องที่รินหยด ราดรดเสื้อที่ใส่จนเปียกสิ้น
หน้าที่เราออกตรวจเงินแผ่นดิน ไปทั่วถิ่นแดนไทยใต้แสงตะวัน หนทางเดินมีอีกยาวไกล จับมือกันเดินต่อไปเพื่อล่าฝัน แม้นลำบากยากเย็นจะฝ่าฟัน สตง. ของพวกเรานั้นต้องเกริกไกร
ต่อให้ฟ้าฝนโหมมาเทกระหน่ำ จับมือประคองร่วมแรงไม่ถดถอย ฝ่าพายุสืบฝันความหมองคล้อย ร่วมกันร้อยใจไว้เพื่อแผ่นดิน เปรียบดังดวงดาวที่ส่องแสงไกล ความหวังใจให้เห็นทุกทางไป
ถึงแม้คลื่นลมแรงยังสู้ไหว เฝ้าคอยตามฝันไปให้ถึงเส้นชัย หนทางเดินมีอีกยาวไกล จับมือกันเดินต่อไปเพื่อล่าฝัน แม้นลำบากยากเย็นจะฝ่าฟัน สตง. ของพวกเรานั้นต้องเกริกไกร”
หลังจากเพลงดังกล่าวเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตจำนวนมาก แห่คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมาก เช่น ตึกตัวเองถึงไหนละครับ? จะครบปีแล้ว อัพเดทหน่อย จับคนผิดได้กี่คนละ? , พี่ตรวจหน่วยงานอื่น แล้วใครตรวจพี่อ่ะคับ ชิวเลยน้า จะสร้างตึกใหม่ยัง? , เอาเงินจากไหนมาทำครับ ค่าจ้างอะไรครับ เพื่อวัตถุประสงค์อะไรครับ วัดได้ยังไงครับว่าคุ้มเงิน? , มีท่อนไหนพูดถึงตึกถล่มมั้ยฮะ?