จับแล้ว! มือเผาไซบีเรียน "น้องมอลลี่" ชาวเน็ตเดือดจี้ลงโทษให้ถึงที่สุด

จากเรื่องราวสะเทือนใจของ "น้องมอลลี่" ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันเผาทั้งเป็น ล่าสุดสิ้นใจอย่างสงบ หลังทนพิษบาดแผลไม่ไหว ขณะที่อดีตเจ้าของแจ้งข่าวดีกลางความเศร้า ตำรวจรวบตัวใจเหี้ยมผู้ก่อเหตุได้แล้ว
หลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจคนรักสัตว์หลัง “มอลลี่” สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี เพศเมีย อายุ 2 ปี ที่ถูกคนร้ายราดเชื้อเพลิงและจุดไฟเผาจนบาดเจ็บสาหัส ล่าสุดได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ ท่ามกลางความโศกเศร้าของเจ้าของและชาวเน็ตที่ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ล่าสุด วันนี้ (21 ก.พ.) เฟซบุ๊ก “Phakaponkanok Gradchawan“ หรือ"คุณเคท" เจ้าเก่าของมอลลี่ ได้ออกมาโพสต์แจ้วข่าวว่าขณะนี้สามารถจับตัวคนทำร้ายมอลลี่ได้แล้ว โดยระบุข้อความว่า"ข่าวดีของวันนี้คือ รวบแล้วคนก่อเหตุทำร้ายมอลลี่"
และเจ้าตัวคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยว่า"รอทางตร.น้า รอฟังอยู่เหมือนกัน อยากเห็นเหมือนกัน"