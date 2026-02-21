หกล้มเองหรือเปล่า? ทภ.2 แจงปมทหารกัมพูชาบาดเจ็บหัวเข่าที่ช่องอานม้าเมื่อวาน ทหารไทยแค่ตะโกนเตือน ปัดใช้อาวุธ

กองทัพภาคที่ 2 แจงปมทหารกัมพูชาบาดเจ็บหัวเข่า 1 นายที่ช่องอานม้าเมื่อวาน ยันฝ่ายไทยไม่ได้ใช้อาวุธ แค่ตะโกนเตือนหลังพบฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนเข้าใกล้แนวป้องกัน ชี้ลักษณะแผลที่เข่าไม่น่าจะเกิดจากกระสุนปืน
วันนี้(21 ก.พ.) กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีเหตุการณ์บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า ว่า ตามที่ฝ่ายกัมพูชาได้แจ้งเหตุการณ์ว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.45 น. บริเวณพื้นที่ช่องอานม้า มีเสียงปืนจำนวน 5–7 นัด และต่อมาพบว่ามีกำลังพลฝ่ายกัมพูชา 1 นาย ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่านั้น กองทัพภาคที่ 2 ขอบคุณฝ่ายกัมพูชาที่ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังได้รับแจ้ง หน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยทันที
จากการตรวจสอบทราบว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 09.30 น. หน่วยฝ่ายไทยตรวจพบการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา และมีการเคลื่อนที่เข้าใกล้แนวป้องกันตนเองของฝ่ายไทย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยได้ดำเนินการแจ้งเตือนด้วยวาจา (การตะโกนแจ้งเตือน) ตามขั้นตอนการควบคุมสถานการณ์ และไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใด โดยกำลังพลฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี
ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในทางการแพทย์เบื้องต้นว่า ลักษณะบาดแผลบริเวณหัวเข่าดังกล่าวไม่น่าจะเกิดจากกระสุนปืน อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน กองทัพภาคที่ 2 เห็นควรให้ทั้งสองฝ่ายยึดถือและปฏิบัติตามถ้อยแถลงของคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการคงกำลังอยู่ในพื้นที่ควบคุมของแต่ละฝ่ายภายหลังการหยุดยิง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย เสถียรภาพ และความสัมพันธ์อันดีตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชาอย่างยั่งยืน