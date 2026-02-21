"กูเป็นนักวิชาการแต่ปางไหน!" ดี้ นิติพงษ์ ขำก๊ากติดโผผัง IO ฉะกลับพวกจินตนาการเด็กๆ แต่ทำคนเสียหาย

ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ ออกโรงสวนกลับหลังมีชื่อโผล่หัวแถวนักวิชาการในผัง IO ที่เผยแพร่โดยรังสิมันต์ โรม เผยตอนแรกขำจนลบทิ้ง แต่ตัดสินใจสู้เพื่อกู้ชื่อเสียง ปฏิเสธชัดไม่เคยรับใบสั่งใคร ย้ำเขียนข้อความในฐานะประชาชนตลอดมา พร้อมประกาศจุดยืนเคียงข้าง อ.ไชยันต์ ไชยพร จี้หาตัวคนทำผังจอมปลอมและผู้นำมาเผยแพร่มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ชี้ถึงเวลาจัดการ 'คนชั่วรุ่นใหม่' ที่ใช้เทคโนโลยีชี้นำสังคมผิดๆ
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความ เผยรู้สึกตลกที่เห็นรูปตัวเองปรากฏอยู่ในผัง IO เป็นชื่อแรกในลำดับนักวิชาการ ทั้งที่ตนเองเป็นนักแต่งเพลง และไม่เข้าใจความหมายของ IO ในตอนแรก รวมถึงปฏิเสธว่าไม่เคยรับใบสั่งจากใคร พร้อม ประกาศสนับสนุน อ.ไชยันต์ เพื่อขุดรากถอนโคนหาที่มาของผังดังกล่าว และนำตัวคนทำรวมถึงผู้นำมาเผยแพร่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ นายรังสิมันต์ โรม และทีมพรรคประชาชนได้ทำการรเปิดโปงโครงสร้างและปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยงานความมั่นคง ผังดังกล่าวระบุโครงสร้างทีมไซเบอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานทหาร (บก, เรือ, อากาศ) และ กอ.รมน. รวมถึงหน่วยงานเฉพาะกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม นายนิติพงษ์ ได้ระบุข้อความว่า
"อีกเรื่องหนึ่ง…รูปอาจไม่ชัดมาก แต่พอเห็นลางๆ….ที่จริงเคยมีคนส่งให้ดูมาตั้งแต่ปีก่อนแล้ว…ชัดกว่านี้ แต่ไม่ได้สนใจ นอกจากขำ…แล้วก็กดลบทิ้งไป….
ที่ตอนแรกขำ…ไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ในรูปทำไม…แถมยังรูปแรกด้วย เป็นนักวิชาการด้วย….
ที่ตอนแรกขำ…คือต้องถามรุ่นน้องว่า io มันย่อมาจากอะไรวะ แล้วต้องทำตัวยังไงเหรอ ถึงจะได้เป็น…
แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ เพราะไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงจากไหน นึกว่าเด็กๆ บางกลุ่ม เล่นโซเชี่ยลแบบมีจินตนาการ แล้วก็ทำขึ้นมาแบบเด็กๆ โจมตีผู้คนที่ตัวเองไม่ชอบ ว่าเป็นโง้นเป็นงี้ ให้ดูน่าเชื่อถือกันเองแบบเด็กๆ ที่บังเอิญทำอินโฟกราฟฟิกแล้วดูน่าสนใจ…
อ้าว….วันนี้ เพิ่งรู้ว่า ใครจะทำก็ไม่รู้แหละ แต่คนเอามาเผยแพร่คือ นายรังสิมันต์ โรม เพราะอาจารย์ไชยันต์ ไชยพร แกถามหาหลักฐานต่อนายคนนี้โดยตรง แล้วนายคนนี้เงียบ…เหมือนทุกครั้งที่พูดให้คนเสียหายก่อน แล้วเงียบ…ไปพูดเรื่องอื่นต่อ..
ฉันอาจจะเป็นคนแรกหัวแถวของฝ่ายวิชาการ ด้วยเหตุอะไรไม่รู้…กูเป็นนักวิชาการแต่ปางไหน….พิมพ์ไปยังหัวเราะอยู่เลย….แต่คนที่ถูกวงสีเขียวไว้ ว่าสั่งได้ให้เขียนตามใบสัี่ง คงไม่ขำ….เพราะชื่อเสียงเสียหายหนักกว่ามาก…
คนรุ่นไหน รุ่นใหม่รุ่นเก่า เจนไหนก็ได้ ถ้าทัศนคติดี ไม่แฝงชั่ว ก็ดีทั้งนั้น…คบได้….แต่ดูเหมือนคนชั่วรุ่นเก่า จะสู้คนชั่วรุ่นใหม่ไม่ได้ก็ตรงเทคโนโลยี่นี่แหละ….
แล้วคนชั่วรุ่นใหม่นี่แหละ…น่ากลัวและซับซ้อน ชั้นเชิงมากกว่ามาก….
ช่วงนี้ เบื่อข่าว เพราะมีแต่แค่ข่าวพรรคไหนจะมารวมกันกี่เสียงตั้งรัฐบาล…ข่าวนับบัตรใหม่ไหม ข่าวคนเถียงกันเรื่องบาร์โค้ด ลับไม่ลับ จะโมฆะไหม….หาเรื่องกันไปเรื่อย ไม่ยอมจบ
ทุกวันนี้…ฉันยังสงสัยไม่หายเลยว่า….คนแบบไหนกันหนอ ที่อยากสมัครมาเป็น กกต. ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า จะไม่มีฝ่ายไหนรักเขาเลย
ในสังคม มักจะพูดกันถึงเรื่องจะเลือกทางนิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ซึ่งเถียงกันโลกแตกก็ไม่จบ….ฉันหวังว่า เรื่อง บาร์โค้ดบ้าๆบอๆ อะไรนี่ จะไปถึงจุดยุติ..ที่กระบวนการยุติธรรม….ไม่หวังเรื่องสามัญสำนึกละ..เพราะทุกคนมีสามัญสำนึกคนละอัน…
ปล่อยเรื่องพวกนั้นให้จบที่ศาล…แล้วบ้านเมืองจะได้สงบเดินหน้า…
กลับมาที่ภาพนี้…ฉันเป็นไอโอ….หลายคนเป็นไอโอที่สั่งได้อีก…
เออ…ไอโอที่สั่งไม่ได้ กับสั่งได้ มันต่างกันยังไงเหรอ….
ก็กูเขียนเพราะกูรู้สึกแบบนั้นในฐานะประชาชนคนหนึ่งตลอดมา….ก็โดนแต่งตั้งให้เป็นไอโอ….
ทหารก็น้องๆฉันหมดแล้ว…ต่อให้เป็น ผบ.อะไรจากไหน มันก็ยกมือไหว้ฉันก่อน ดูเขาจะเกรงใจฉันว่าเป็นนักแต่งเพลงแก่ๆ แล้ว จะกล้ามาสั่งอะไรฉัน
จากนี้….ฉันขอเดินตามอาจารย์ไชยันต์ ให้ไปขุดให้ได้ ว่าไอ้รูปนี้มาจากไหน….ใครทำ และที่สำคัญคือ ใครเป็นตัวดีที่เอามาแพร่และชี้นำ…
เอาคนชั่วรุ่นใหม่มาเข้าระบบยุติธรรมสักทีเถอะอาจารย์….ผมเอาด้วย…"