พ่อโพสต์ฉะ รพ.จะนะ ปล่อยลูกป่วยรอคิวนาน-สงสัยเลือกปฏิบัติ เจอเพจดังสวนกลับนิ่มๆ ลูกคุณไม่ฉุกเฉิน!"

ดราม่าสนั่นจะนะ! พ่อเดือดพาลูกป่วยรอคิวเกือบเที่ยงคืนจนไม่ไหว ตั้งคำถามระบบคัดกรองหรือต้องนับถือศาสนาเดียวกันถึงได้ตรวจก่อน? ด้านบุคลากรทางการแพทย์สวนกลับนิ่มๆ เผยเกณฑ์คัดกรองวัดที่ความวิกฤติไม่ใช่ความรู้สึก ย้ำชัด 'เซลฟี่ได้คือไม่ฉุกเฉิน' เตือนระวังโดนฟ้องกลับฐานโพสต์ประจาน
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง เข้ามาโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม "ที่นี้จะนะ" พร้อมโพสต์ภาพลูกสาวที่กำลังนอนป่วยรอการรักษาอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยเจ้าตัวได้พาลูกมาโรงพยาบาลจะนะ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 22.30 น. แต่รอจนถึงเกือบเที่ยงคืนก็ยังไม่ได้ตรวจ ทั้งที่เด็กอาการเริ่มไม่ไหว เจ้าตัวระบุเพิ่มเติมว่ารอคิวเป็นเวลานาน และไม่มีชื่อปรากฏในระบบคิวจนกระทั่งเข้าไปสอบถาม พร้อม ตั้งคำถามถึงเกณฑ์การแบ่งระดับความฉุกเฉิน เนื่องจากผู้ป่วยที่มาทีหลังกลับได้รับการตรวจก่อน และไม่พอใจการจัดคิวของพยาบาลซักประวัติ และตั้งข้อสังเกตเรื่องการเลือกปฏิบัติ (ประเด็นด้านศาสนา)
ต่อมา เพจ "Remrin" ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความสวนกลับว่า
"-ลูกแข่งไหว กลับมาเริ่มมีอาการ แต่ยังเซลฟี่ได้ โอกาสฉุกเฉินน้อย ส่วนใหญ่สัญญาณชีพปกติ
- ภาพสอง ไฟสีแดงติดสว่าง แสดงว่าในห้องฉุกเฉินกำลังมีผู้ป่วยวิกฤติต้องกู้ชีพ ปกติเคสแบบนี้ใช้เวลาอย่างร้อยที่สุด 30 นาที/เคส ถ้าปั้มขึ้น ก็ต้องทำเรื่องส่งตัว ตามแลปด่วน ช่วยเหลือขั้นต่อไป ลากยาวหลายชม.ได้
(อันนี้แล้วแต่ระบบรพ.นะ แต่น่าจะติดไฟเฉพาะช่วงต้องกู้ชีพเพื่อบอกคนอื่นให้ทราบ)
-เคสไม่ฉุกเฉิน มาห้องฉุกเฉิน โดยมาตรฐานรอราว 4 ชม. จะมากหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณเคส รพ.แอดเคยเจอเคสไม่ฉุกเฉินมาห้องฉุกเฉินมากถึง 120 เคส ซึ่งหมออยู่เวรคนเดียว (ช่วงที่รพช.ข้างเคียงจำกัดคิว+เก็บค่าตรวจนอกเวลา ส่วนรพ.แอดฟรี รับเคสไม่อั้น คนทำงานนี่ปางตาย) คนไข้รอไปเลย 12 ชั่วโมง รอไม่ไหวกลับไปมากกว่าครึ่งเราก็ไม่ได้ผิดเพราะต้องช่วยฉุกเฉินก่อน
-คุณพาลูกกลับได้ โดยที่ตอนนี้ลูกยังอยู่ดี = ไม่ฉุกเฉิน
-โพสต์ชื่อหมอเพื่อประจาน และด่าพยาบาล รพ.ฟ้องได้นะครับผม
-ศาสนาไม่เกี่ยวจ้า"