"ดร.อานนท์" เผยบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างทาบทามนั่งที่ปรึกษา ยันพร้อมรับมือแรงปะทะฝ่ายส้ม

"ดร.อานนท์" เผยบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐบาล ทาบทามนั่งที่ปรึกษาคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคม หลังจากผู้เชี่ยวชาญหลายรายปฏิเสธเพราะกลัวปะทะกับฝ่ายส้ม ลั่นถูกเสนอชื่อไป หากผ่านต้องเจอแรงต้าน ก็รับได้ไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้าจะไม่ได้ตำแหน่ง ก็เฉย ๆ ไม่รู้สึกยินดียินร้ายใด ๆ
วันนี้ (21 ก.พ. 2569) รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊ก "Arnond Sakworawich" ว่าได้ถูกทาบทามจากบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐบาล ให้เข้าไปช่วยเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคม หลังจากผู้เชี่ยวชาญหลายรายปฏิเสธ เพราะไม่อยากปะทะทางการเมืองกับพรรคส้ม
โดยมีรายละเอียดว่า ....
ผมขอนำเรียนว่า ผมไม่ได้เป็นคนที่อยากจะไปเป็นที่ปรึกษาเรื่องปฏิรูปประกันสังคมนะครับ
ผมอยู่เฉย ๆ ของผม ติดตามเรื่องประกันสังคมมายาวนานสิบกว่าปี เพราะผมสอนด้านวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง มาตลอด อันเป็นสิ่งที่ผมต้องสอนอยู่แล้ว
พอบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายรัฐบาลติดต่อมาให้ผมเข้าไปช่วย
ผมก็ถามเพื่อเสนอ อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าผม เก่งกว่าผม ทางบอร์ดก็บอกว่าได้ทาบทามท่านแล้ว ท่านไม่ยอมมาเพราะท่านไม่อยากปะทะทางการเมืองกับพรรคส้ม ผมถึงกับโทรไปขออ้อนวอนให้ท่านเหล่านั้นมาช่วยเป็นที่ปรึกษา แต่ท่านก็ไม่พร้อมจะรับแรงปะทะทางการเมือง
ผมนำไปเรียนบอร์ดประกันสังคมที่มาทาบทามผมว่าผมได้ช่วยพูดกับท่านอาจารย์ผู้ใหญ่แล้ว ท่านอยากช่วยประเทศชาติ แต่ท่านไม่พร้อมจะรับแรงปะทะทางการเมือง มีอะไรให้ท่านช่วย ท่านยินดี
บอร์ดประกันสังคมก็เลยบอกผมว่า อาจารย์นั่นแหละต้องเข้ามา ช่่วยกันเถิด
ผมจึงเรียนกลับไปว่า
ผมนั้นเป็นคนตรง พูดตรง ตามเนื้อผ้า และลึก ๆ ผมเข้าข้างลูกจ้างมาก ๆ เพราะผมเรียนแรงงานสัมพันธ์ เป็นลูกศิษย์ ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ที่ผมเคารพนับถือมาก ใคร ๆ ก็ทราบว่า อ เกษมสันต์ นั้นเข้าข้างลูกจ้างมากแค่ไหน แต่การเข้าข้างลูกจ้างชองผมมีเหตุมีผล คือไม่เข้าข้างลูกจ้างถ้าลูกจ้างผิดหรือเข้าข้างจนนายจ้างเจ๊งอยู่ไม่ได้ นายจ้างไปไม่รอด ลูกจ้างจะรอดได้อย่างไร ต้องใช้เหตุใช้ผล ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน
แล้วประกันสังคมเป็นกองทุนขนาดใหญ่สุดของประเทศไทย วันนี้สามล้านล้านบาทโดยประมาณแล้ว กำลังจะล้มละลาย เงินกองทุนจะหมดในอีกประมาณ 15 ปี นี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่สุดทางการคลังของประเทศไทย ถ้าไม่แก้ไขวันนี้ อนาคตประเทศไทยพินาศแน่ ๆ
พี่บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง บอกผมว่า เราคุยกันแล้ว เราก็กลัวคุณ เพราะคุณตรงเป็นตัวของตัวเอง แต่เราคิดว่าจำเป็นต้องได้คุณมาช่วย เพราะคุณตรง มีความรู้ความสามารถ
ผมบอกว่า จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นที่ปรึกษา ผมไม่ได้สนใจ ผมไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตัว ผมทำเพื่อประเทศครับ
พี่เขาบอกว่า พี่เองเลือกตั้งคราวก่อน เลือกพรรคส้มไป เพราะหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลง พอได้มาทำงานกับเด็กพวกนี้ เด็กอมมือ เด็กเมื่อวานซืน ไร้ฝีมือ ดีแต่ด่า ขี้โวยวายแล้ว พี่ผิดหวังมาก รู้ว่าตัวเองก็ทำผิดไปแล้ว
ผมก็บอกว่า ไม่เป็นไรครับพี่ คนเราพลาดกันได้ บนเจตนาดีเพื่อชาติบ้านเมือง ไม่ต้องเสียใจเลย
บอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างขอ CV ผมไป แล้วเรียบเรียงย่อส่งกลับมาที่ผมดังนี้
ประวัติย่อ (เพื่อเสนอเป็นที่ปรึกษาคณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคม)
รศ. ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ความเชี่ยวชาญหลัก
• สถิติประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์
• คณิตศาสตร์ประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย
• การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ ประกันสุขภาพ และระบบสวัสดิการ
• Data analytics, risk modeling, และการตรวจจับความผิดปกติ (fraud/anomaly detection)
การศึกษา
• Ph.D. ด้าน Psychometrics & Quantitative Psychology, Fordham University, USA
• MBA (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) NIDA
• MA จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มธ.
• BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและระบบสวัสดิการ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข ด้านการปฏิรูปประเทศ
• คณะทำงานด้านการประกันภัยสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล (สำนักงาน คปภ.)
• ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ความยั่งยืนทางการเงินของระบบสุขภาพและกองทุนสวัสดิการ
• มีผลงานวิจัยและข้อเสนอเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางการเงินของกองทุนภาครัฐ
• ประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐด้านนโยบาย การประเมินโครงการ และการวิเคราะห์เชิงหลักฐาน (evidence-based policy)
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
• งานวิจัยด้าน ความยั่งยืนทางการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนสวัสดิการ
• งานด้าน การประเมินทางคณิตศาสตร์ประกันภัยและการวิเคราะห์ความไวของกองทุน
• งานวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายด้านสุขภาพและพฤติกรรมการเบิกจ่ายผิดปกติ
• ตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศจำนวนมากในด้านสถิติประยุกต์ สุขภาพ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย
จุดเด่นต่อการเป็นที่ปรึกษาปฏิรูปประกันสังคม
• เชี่ยวชาญการใช้ข้อมูลจริงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
• เข้าใจทั้งมิติ วิชาการ การเงินกองทุน และนโยบายสาธารณะ
• สามารถประเมินความยั่งยืนระยะยาวของระบบสิทธิประโยชน์ได้บนฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
• มีประสบการณ์ทำงานกับภาครัฐในระดับนโยบายและการปฏิรูป
ผมก็บอกว่าตามนั้นครับ เสนอผมไป จะผ่านไม่ผ่าน จะมีแรงต้าน แรงปะทะทางการเมือง จะมีทัวร์ลงอะไร ผมเฉย ๆ หมด ยอมรับได้ ไม่เกรงกลัวอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ผมโตและแกร่งพอ ที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ แม้ตัวเองจะเดือดร้อน
และถ้าจะไม่ได้ทำหน้าที่นี้ ผมก็เฉย ๆ เพราะผมไม่ได้อยากทำ อยากได้ อยากมี อยากเป็น หรือต้องการมีผลประโยชน์อะไรใด ๆ เลยทั้งสิ้น
เมื่อไม่ได้อยากได้อะไรเลย ก็ไม่ได้จะต้องรู้สึกยินดี ยินร้ายใด ๆ เลย ถ้าจะไม่ได้
ในเมื่อผมก็ทำหน้าที่ของผมได้ด้วยตนเอง อยู่แล้วครับ
ผมคิดแบบนี้จริง ๆ ครับ