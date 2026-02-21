สั่งลงโทษหนัก! 2 นักวิ่งสวมสิทธิ์แทนกันงาน KhonKaen21 คว้าที่ 1 รุ่น 45 ปี สั่งแบนยาว 5 ปี

KhonKaen21 สั่งแบน 2 นักวิ่ง "สวมสิทธิ์" 5 ปี หลังจับโป๊ะ BIB 1089 ให้คนอื่นวิ่งแทนจนคว้าที่ 1 รุ่นอายุ 45 ปี หญิง ฝ่ายจัดงานเช็กกล้องหน้าเส้นชัยยันตัวตนไม่ตรงปก พร้อมสั่ง แบนยาว 5 ปี ห้ามลงแข่งทุกรายการในเครือ Khon Kaen Series
เมื่อวันที่ 20 ก.พ. เพจ “KhonKaen21" ออกหนังสือแถลงการณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขัน KhonKaen21 เรื่อง ชี้แจงกรณีการละเมิดกติกาการแข่งขันและแนวทางการดำเนินการแก้ไข
ระบุว่า “ตามที่การแข่งขัน KhonKae21 ได้เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้รับทราบเหตุการณ์ที่ส่งผล ต่อความโปร่งใสและความยุติธรรมในการแข่งขัน จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นักวิ่งเจ้าของหมายเลข BIB 1089 ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยตนเอง แต่ได้มอบหมายเลขวิ่งดังกล่าวให้แก่นักวิ่งหมายเลข BIB 4789 นำไปสวมใส่เพื่อวิ่งแทน ส่งผลให้ในขั้นตอนการเข้าเส้นชัย หมายเลข BIB 1089 ถูกบันทึกว่าได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในรุ่นอายุ 45-49 ปี หญิง อย่างไรก็ตาม นักวิ่งคนดังกล่าวไม่ได้มาปรากฏตัวเพื่อรายงานตัวรับรางวัลตามระเบียบที่กำหนดไว้
อนึ่งนั้นก่อนประกาศรางวัลกลุ่มอายุที่มีการระบุเพศ ทุกครั้งฝ่ายจัดการแข่งขันจะทำการตรวจสอบด้วยกล้องหน้าเส้นชัย เพื่อยืนยันลักษณะทางกายภาพของนักวิ่งทุกคนว่าเป็นเพศสภาพที่ตรงกับ BIB และจากการตรวจสอบด้วยกล้องหน้าเส้นชัยไม่พบว่าลักษณะทางกายภาพของนักวิ่งขัดแย้งกับข้อมูลบน BIB
เพื่อรักษามาตรฐานและสปิริตของการแข่งขัน คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ตัดสิทธิ์การแข่งขัน (Disqualifed) ของนักวิ่งหมายเลข BIB 1089 ในระบบจับเวลา พร้อมทั้งดำเนินการเลื่อนลำดับผลการแข่งขันของ นักวิ่งในกลุ่มอายุ 45-49 ปี หญิง ขึ้นมาทดแทน โดยปรับอันดับที่ 2 ขึ้นเป็นอันดับที่ 1 และเลื่อนลำดับถัดมาขึ้นตามลำดับจนถึงอันดับที่ 5 ทั้งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันจะเร่งประสานงานเพื่อส่งมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลให้ถูกต้องตามประกาศฉบับใหม่นี้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้อง คณะกรรมการฯ มีมติงดเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมทุกรายการในเครือ Khon Kaen Series สำหรับนักวิ่งทั้ง 2 ราย ได้แก่ BIB 1089 และ BIB 4789 เป็นเวลา 5 ปีพร้อมทั้งได้ส่งข้อมูลไปยังรายการแข่งขันระดับประเทศอื่น ๆ เพื่อพิจารณางดเว้นการเข้าร่วมแข่งขันในอนาคต ต่อไป ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีมอบรางวัล และขอยืนยันเจตนารมณ์ในการรักษาความยุติธรรมให้กับนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมแข่งขันอย่างถูกต้องตามกติกา“