ทบ.โต้ ทหารเขมรอ้างโดนทหารไทยยิงบาดเจ็บ 2 นายที่ช่องอานม้า ยันแค่ตะโกนบอกให้ถอย หลังพบเติมกำลังเข้าใกล้เขตไทย

ทบ.โต้ข่าวทหารไทยยิงทหารเขมรเจ็บ 2 นายที่ช่องอานม้า แจงฝ่ายไทยแค่ตะโดนบอกให้ถอย ไม่ได้ใช้อาวุธ หลังพบฝ่าบเขมรเพิ่มเติมกำลังเข้าใกล้แนวป้องกันของฝ่ายไทย
วันที่ 20 ก.พ.จากกรณีที่ บัญชีเฟซบุ๊ก TFA/Khmer ซึ่งเป็นสื่อโทรทัศน์เอเชียเสรี ภาคภาษาเขมร เผยแพร่ข่าวด่วน (Breaking News) ระบุว่า ทหารไทยได้เปิดฉากโจมตีที่ตั้งทหารกัมพูชา ในพื้นที่ช่องอานเซะ อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ 2 นาย พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดน
โดยข้อเท็จจริง พบว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 09.30 นาฬิกา กองทัพภาคที่ 2 ตรวจพบการเพิ่มเติมกำลังของฝ่ายกัมพูชา และมีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้แนวป้องกันตนเองของฝ่ายไทยในพื้นที่ช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนให้ทราบด้วยการตะโกนบอกตามมาตรการป้องกันเหตุ โดยไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใด
ต่อมา ได้รับการแจ้งข่าวจากฝ่ายกัมพูชาผ่านกลไกประสานงานในพื้นที่ ระบุว่าเวลาประมาณ 10.45 นาฬิกาได้ยินเสียงปืนจำนวน 5–7 นัด และตรวจพบว่ามีกำลังพลฝ่ายกัมพูชา 1 นาย ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงบริเวณหัวเข่า ซึ่งทางฝ่ายไทยได้ติดต่อประสานงานกลับ โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยไม่มีการใช้อาวุธแต่อย่างใด
พร้อมขอให้ ทุกฝ่ายยึดถือตามถ้อยแถลงของคณะกรรมาธิการเขตแดนทั่วไป (General Border Committee : GBC) โดยเฉพาะการอยู่ภายในพื้นที่ควบคุมของแต่ละฝ่ายภายหลังการหยุดยิง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาบรรยากาศความมั่นคงตามแนวชายแดน
กองทัพบกยืนยันว่า ฝ่ายไทยปฏิบัติตามข้อตกลงและหลักการทางทหารอย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนเผยแพร่ เพื่อป้องกันการขยายผลของข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ